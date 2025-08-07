A sorpresa, Samsung ha svelato un nuovo modello di cuffie true wireless della linea Fan Edition: si tratta delle Samsung Galaxy Buds3 FE, apparse in queste ore sul sito ufficiale dedicato al mercato dell’America Latina. Scopriamole insieme, in attesa di vederle arrivare a livello globale.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Samsung svela le Galaxy Buds3 FE in anticipo: le nuove cuffie spuntano sul sito

Le prossime novità in casa Samsung erano attese non prima di settembre, mese nel quale il produttore dovrebbe presentare Samsung Galaxy S25 FE (con la serie Samsung Galaxy Tab S11 che potrebbe seguire a distanza di qualche settimana). Come segnalato da Android Headlines, la divisione dell’America Latina di Samsung ha avuto forse un po’ di fretta e ha svelato un inatteso modello di cuffie true wireless: parliamo delle Samsung Galaxy Buds3 FE, la cui pagina è apparsa proprio in queste ore (questo il link, che si apre a intermittenza).

Grazie all’assist (potrebbe trattarsi di un errore, visto che la pagina tende ad aprirsi e non aprirsi) possiamo iniziare a scoprire le nuove cuffie, tra immagini ufficiali e altri dettagli. Come possiamo vedere, le Galaxy Buds3 FE adottano il rinnovato design introdotto con la famiglia Galaxy Buds3, proposto nelle colorazioni Black e Gray; i gommini inclusi le fanno sembrare più simili alle Galaxy Buds3 Pro. Ecco una bella galleria di immagini.

Previous Next Fullscreen

Sfortunatamente il sito non include le specifiche tecniche, ma si limita a citare il comfort, la batteria di lunga durata e la possibilità di tenere lontane le distrazioni (ANC, probabilmente). Vengono fornite due ulteriori indicazioni: il prezzo (129 dollari) e la data di uscita, fissata per l’8 agosto 2025. La cifra richiesta è salita rispetto a quella delle Galaxy Buds FE (99 dollari negli Stati Uniti e 109 euro in Italia), quindi dovremmo aspettarci qualcosa di simile anche da noi.

Nonostante questo debutto anticipato proposto sul sito (si possono anche aggiungere al carrello), il lancio globale delle Samsung Galaxy Buds3 FE dovrebbe avvenire in concomitanza con l’esordio di Samsung Galaxy S25 FE: lo smartphone dovrebbe arrivare nel mese di settembre, ma per il momento non abbiamo una data ufficiale (si parla di 19 settembre, ma altre indicazioni puntano su qualche giorno di anticipo).