Il fascino della fotografia istantanea incontra la convenienza in un’offerta che riporta la Polaroid Now Generation 2 al centro dell’attenzione. Per chi attendeva il momento giusto per acquistare questa iconica fotocamera, l’attesa è finita. Grazie a un coupon esclusivo su Amazon, il suo prezzo crolla a un livello mai visto prima, rendendola un’opportunità imperdibile per catturare i momenti più belli su pellicola. Si tratta di un dispositivo che unisce il design nostalgico del brand a caratteristiche moderne, ora disponibile a una frazione del suo prezzo di lancio. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione limitata.

Polaroid Now Gen 2: anima vintage e cuore moderno

La Polaroid Now Generation 2 non è una semplice riedizione, ma un’evoluzione intelligente del concetto di fotocamera istantanea. Il suo punto di forza è la semplicità d’uso, garantita da un sistema di autofocus a due lenti che seleziona automaticamente quella più adatta, permettendo di ottenere scatti nitidi senza sforzo, sia da vicino che da lontano. Ma la vera magia risiede nelle sue funzionalità creative, come la doppia esposizione, che consente di sovrapporre due immagini in un unico fotogramma, e l’autoscatto, perfetto per le foto di gruppo.

In questa seconda generazione, Polaroid ha posto una forte enfasi sulla sostenibilità, realizzando il corpo macchina con il 40% di materiali riciclati. L’approccio moderno si estende anche all’alimentazione:

Batteria interna ricaricabile : una batteria agli ioni di litio a lunga durata, capace di supportare fino a 15 pacchi di pellicole con una sola carica.

: una batteria agli ioni di litio a lunga durata, capace di supportare fino a 15 pacchi di pellicole con una sola carica. Porta USB-C : per una ricarica comoda e universale, abbandonando i vecchi standard.

: per una ricarica comoda e universale, abbandonando i vecchi standard. Flash accurato: un sistema di flash intelligente che si adatta alle condizioni di luce per illuminare i soggetti in modo naturale.

La fotocamera è compatibile con le pellicole Polaroid i-Type e 600, mantenendo vivo il formato classico che ha reso celebre il marchio.

L’offerta su Amazon: un prezzo che scatta al minimo

L’occasione è disponibile su Amazon e si rivela particolarmente vantaggiosa. Il prezzo di listino della Polaroid Now Generation 2 era di 129,99€, mentre il suo prezzo medio si assesta solitamente intorno ai 99€. Attualmente, la fotocamera nella colorazione Nera è già scontata a 83,99€, ma il vero affare si concretizza grazie a un coupon aggiuntivo da applicare direttamente sulla pagina prodotto. Spuntando la casella dedicata prima di aggiungere l’articolo al carrello, il prezzo finale scende a soli 71,39€.

Si tratta di un’opportunità eccezionale per assicurarsi un dispositivo iconico con un risparmio complessivo di quasi il 45% rispetto al prezzo di lancio. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e potrebbe terminare una volta esaurite le scorte o il budget destinato al coupon. La spedizione è gestita da Amazon, garantendo consegne rapide, specialmente per gli abbonati al servizio Prime.

