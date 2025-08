Trovare un unico caricatore in grado di alimentare laptop, smartphone e altri gadget è una sfida comune per chiunque lavori in mobilità o desideri semplicemente un setup ordinato. UGREEN risponde a questa esigenza con il suo Caricatore USB C Nexode da 65W, un accessorio che unisce potenza, compattezza e versatilità. Grazie alla tecnologia GaN, questo dispositivo è in grado di gestire fino a tre device contemporaneamente, e oggi è disponibile su Amazon con uno sconto di oltre il 33%, un’opportunità eccellente per dire addio a ingombranti alimentatori multipli. Vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa interessante promozione.

UGREEN Nexode 65W: potenza, versatilità e tecnologia GaN

Il punto di forza dell’UGREEN Caricatore USB C 65W risiede nella sua tecnologia GaN (nitruro di gallio), che consente di ottenere prestazioni elevate in un formato incredibilmente compatto, circa il 50% più piccolo rispetto ai caricatori tradizionali di pari potenza. Questo lo rende il compagno di viaggio ideale, ma anche una soluzione perfetta per liberare spazio sulla scrivania o vicino a una presa. La potenza massima erogata è di 65W, sufficiente per ricaricare rapidamente anche laptop come i MacBook Air/Pro, oltre a tablet e smartphone.

La versatilità è garantita dalla presenza di tre porte:

2 porte USB-C con supporto Power Delivery 3.0

con supporto 1 porta USB-A con supporto Quick Charge 4.0+/3.0

Il sistema di distribuzione intelligente della potenza adatta automaticamente l’energia erogata a ciascun dispositivo collegato, garantendo sempre una ricarica ottimale e sicura. Se si utilizza una sola porta USB-C, questa può erogare tutti i 65W. Quando si collegano più dispositivi, la potenza viene suddivisa in modo intelligente per massimizzare l’efficienza. Il caricatore include inoltre protezioni integrate contro sovracorrente e cortocircuiti, per una tranquillità totale durante l’uso.

L’offerta su Amazon da non perdere

Questa stazione di ricarica diventa ancora più interessante grazie alla promozione attualmente attiva su Amazon. Il prezzo di listino del UGREEN Caricatore USB C 65W è di 40,99€, ma in questo momento è possibile acquistarlo a soli 27,26€. Si tratta di uno sconto netto di oltre il 33%, con un risparmio concreto di 13,73€ sul prezzo originale. L’offerta è valida sul modello di colore nero, venduto e spedito direttamente da Amazon o dal negozio ufficiale UGREEN, garanzia di affidabilità e rapidità nella consegna. Non è specificata una data di scadenza per la promozione, pertanto si consiglia di approfittarne finché il prezzo rimane così basso, dato che è soggetta a variazioni e alla disponibilità delle scorte.

