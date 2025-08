Nel corso delle ultime ore, un nuovo leak avrebbe gettato luce sul presunto spessore della batteria di iPhone 17 Air, il nuovo (e inedito) modello di smartphone ultrasottile della compagnia di Cupertino che si affiancherà ai modelli standard e Pro della serie. A questo si aggiungono poi ulteriori indiscrezioni in merito alla futura adozione, da parte di Apple, dei display tandem OLED sui prossimo modelli di iPhone: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone 17 Air: una batteria sorprendentemente sottile

Stando alle dichiarazioni e alle foto riportate dall’utente yeux1122 sul social network X, la batteria compresa all’interno di iPhone 17 Air dovrebbe presentare uno spessore di appena 2,49 millimetri: a conti fatti si tratterebbe della metà dello spessore della controparte di iPhone 17 Pro, il prossimo modello top di gamma della compagnia.

Gran parte dei rumor suggerirebbero inoltre una capacità della batteria inferiore ai 3000 mAh, aggirandosi probabilmente sui 2800 mAh o poco più. Tra le specifiche attese dal nuovo modello ultrasottile ricordiamo inoltre uno spessore di soli 5,5 millimetri, con un display di circa 6,6 pollici di diagonale e un peso di circa 145 grammi, del tutto simile ai precedenti iPhone SE 2 o iPhone 13 mini.

Ad oggi non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per il debutto di iPhone 17 Air e del resto della serie. Basandoci sui rumor, però, la nuova serie potrebbe essere presentata ufficialmente da Apple nel corso della seconda settimana di settembre, con il debutto dei nuovi modelli previsto pochi giorni o settimane dopo. Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da Apple, certi del loro arrivo nelle prossime settimane.

Tandem OLED: la tecnologia sbarcherà su iPhone?

Secondo alcune indiscrezioni riportate da The Elec, Apple starebbe attualmente valutando di portare la tecnologia Tandem OLED (attualmente implementata in esclusiva su iPad Pro M4) sui prossimi modelli di iPhone. Per chi non la conoscesse, si tratta di un’innovativa soluzione che consiste nella sovrapposizione di due pannelli, aumentando così la luminosità e migliorando l’efficienza generale dei consumi energetici, oltre a ridurre significativamente l’incidenza del fastidioso fenomeno del burn-in.

Entrando nel merito della questione, i primi modelli di iPhone dotati di display Tandem OLED potrebbero uscire non prima del 2028: ci sarà dunque da aspettare più di due anni prima del loro probabile debutto sui mercati di tutto il mondo. Anche in questo caso vi raccomandiamo di prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi di supposizioni non ancora confermate dalla compagnia stessa.