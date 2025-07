Huawei FreeBuds 6i tornano al prezzo del Prime Day con uno sconto del 22% che le porta a soli 69€ invece di 89€ (listino 99€) su Amazon. Queste cuffie true wireless, lanciate ad agosto 2024, rappresentano una delle proposte più interessanti per chi cerca cancellazione attiva del rumore avanzata e qualità audio superiore senza spendere una fortuna. Con 35 ore di autonomia totale e connettività dual-device, si posizionano come una scelta eccellente nella fascia media del mercato audio wireless.

Driver dinamici e cancellazione del rumore di ultima generazione

Le Huawei FreeBuds 6i montano driver dinamici da 11mm con quad-magneti che garantiscono bassi potenti e dettagli cristallini su tutto lo spettro sonoro. La risposta in frequenza si estende da 14 Hz a 40 kHz, offrendo una riproduzione fedele sia delle frequenze più basse che di quelle più acute.

Il vero punto di forza risiede nella tecnologia Intelligent Dynamic ANC 3.0, capace di ridurre il rumore ambientale fino a 27dB adattandosi automaticamente all’ambiente circostante. Questa cancellazione attiva si rivela particolarmente efficace sui mezzi pubblici, in ufficio o durante l’attività fisica, dove la certificazione IP54 garantisce resistenza a sudore e schizzi d’acqua.

La connettività Bluetooth 5.3 assicura stabilità di connessione e supporta la connessione simultanea a due dispositivi, permettendo di passare senza interruzioni dallo smartphone al laptop. Ogni auricolare pesa solo 5,4 grammi, mentre la custodia di ricarica si ferma a 34 grammi, rendendo il set estremamente portatile.

Autonomia eccezionale e ricarica veloce a 69€

L’offerta Amazon porta le Huawei FreeBuds 6i da 89€ a 69€, con un risparmio di 20€ pari al 22% di sconto. Si tratta dello stesso prezzo raggiunto durante il Prime Day, confermando l’eccellente rapporto qualità-prezzo di questo modello.

La batteria da 55mAh per auricolare e i 410mAh della custodia garantiscono fino a 35 ore di riproduzione totale. La ricarica rapida permette di ottenere 4 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica, ideale per chi ha sempre fretta.

Le FreeBuds 6i sono disponibili nelle colorazioni Black e White, con spedizione gratuita per gli utenti Prime. La compatibilità con iOS e Android le rende universalmente utilizzabili, mentre le recensioni di testate specializzate come GSMArena e HeadphoneCheck ne confermano la qualità costruttiva e le prestazioni audio.

