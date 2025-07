Adobe continua a spingere sull’integrazione dell’intelligenza artificiale in Photoshop.

Grazie, o a causa, dell’avvento dell’IA generativa, il mercato della creatività è radicalmente cambiato; Adobe lo sa bene e, dopo aver introdotto negli ultimi tempi diverse funzioni IA (come il Generative Fill), torna a spingere con un pacchetto di novità, sempre a tema IA, che alzano ulteriormente l’asticella.

Ebbene, con l’ultimo aggiornamento, infatti, il software di riferimento per la grafica e la fotografia riceve nuove funzioni basate su Adobe Firefly, fatte per semplificare e velocizzare la fase di ritocco, composizione e gestione dei progetti.

Harmonize: l’IA che integra alla perfezione gli oggetti nelle immagini

La novità più interessante si chiama Harmonize. Questa funzione consente agli utenti di inserire un nuovo oggetto all’interno di un’immagine e lasciare che Photoshop analizzi automaticamente l’ambiente circostante per armonizzarne colore, luce, ombre e tono visivo.

In pratica, l’oggetto viene adattato al contesto come se fosse parte integrante della scena aggiustando i relativi parametri automaticamente.

Adobe spiega che Harmonize “riduce in modo significativo i tempi di lavoro per la creazione di immagini composite”, aprendo nuove possibilità per i creativi.

Harmonize è disponibile su tutte le versioni di Photoshop: desktop, web e mobile.

Generative Upscale

Un altro strumento che promette di fare la differenza per fotografi e creativi è Generative Upscale. Questa funzione consente di aumentare la risoluzione di un’immagine fino a otto megapixel senza perdere chiarezza o nitidezza.

L’IA interviene per “ricostruire” i dettagli, migliorando la qualità finale del file.

La funzione è accessibile su Photoshop desktop e web, ma Adobe ha lasciato intendere che in futuro potrebbe estendersi anche alle versioni mobile.

Remove Tool aggiornato per eliminare oggetti con precisione

Adobe ha anche potenziato uno degli strumenti più usati: il Remove Tool. L’aggiornamento si basa sul nuovo modello Firefly Image, migliorando l’accuratezza con cui elementi indesiderati vengono rimossi dalle immagini.

Il risultato è un editing più realistico: lo spazio lasciato libero dall’oggetto eliminato viene riempito con contenuto coerente, senza artefatti e con bordi meglio definiti. Anche questa funzione è disponibile su desktop e web.

“Projects”: per una migliore organizzazione del lavoro creativo

Le novità non riguardano solo la parte creativa ma anche la componente legata all’organizzazione dei risultati della suddetta creatività.

Adobe introduce quindi Projects, una nuova opzione per Photoshop desktop pensata per gestire e organizzare il flusso di lavoro in maniera più strutturata.

Con Projects, gli asset vengono raccolti in uno spazio condiviso e ordinato. Questo riduce i problemi di versioning, ovvero i famosi nomi ai file come “finale-definitivo” e così via, e semplifica la collaborazione tra più persone permettendo anche di condividere un’intera collezione di file, immagini e simili in un colpo solo.

Adobe accelera sulla strategia IA

L’introduzione di Harmonize, Generative Upscale e del nuovo Remove Tool sono un chiaro segnale della strategia di Adobe.

L’azienda vuole mantenere Photoshop al centro della creatività digitale, ma allo stesso tempo renderlo più accessibile e semplice per i non professionisti. Il tutto con strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale per rendere il processo creativo più naturale e intuitivo, per tutti.

Con l’ultimo aggiornamento, Photoshop dunque dimostra di voler restare il punto di riferimento nell’editing fotografico e creativo.

Le nuove funzioni IA semplificano operazioni complesse con l’obiettivo ultimo di occuparsi dei compiti più tediosi per liberare tempo da dedicare alla parte più creativa del lavoro.