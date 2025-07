Chi cerca un mouse wireless che unisca prestazioni professionali e comfort ergonomico dovrebbe prendere in considerazione Logitech MX Master 3S. Questo dispositivo, ora disponibile su Amazon a 75,99€, rappresenta una delle soluzioni più complete per chi trascorre molte ore al computer. La combinazione di sensore da 8.000 DPI, clic silenziosi e connettività multi-dispositivo lo rende ideale per professionisti, designer e programmatori che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo mouse così apprezzato.

Logitech MX Master 3S: precisione e comfort per i professionisti

Logitech MX Master 3S si distingue per il suo sensore ad alta precisione da 8.000 DPI che garantisce un tracciamento accurato su qualsiasi superficie, persino sul vetro. Questa caratteristica tecnica, unita alla tecnologia MagSpeed, permette uno scorrimento ultraveloce e preciso che si adatta automaticamente alla velocità di movimento, passando dalla modalità a scatti per la precisione a quella fluida per lo scorrimento rapido di documenti lunghi.

L’aspetto ergonomico non è stato trascurato: il design sagomato con poggiapolice integrato riduce significativamente l’affaticamento durante l’uso prolungato. Le dimensioni di 124,9 x 84,3 x 51 mm e il peso di 141 grammi offrono un equilibrio perfetto tra stabilità e maneggevolezza.

Una delle innovazioni più apprezzate sono i clic silenziosi, che riducono del 90% il rumore rispetto al modello precedente, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro condivisi o durante chiamate in videoconferenza. La connettività multi-dispositivo permette di collegare fino a tre dispositivi simultaneamente tramite Bluetooth o ricevitore Logi Bolt USB, con la possibilità di passare da uno all’altro con un semplice pulsante.

I pulsanti personalizzabili e la tecnologia Flow completano il quadro, permettendo di creare profili specifici per ogni applicazione e di condividere file tra computer diversi con un semplice drag-and-drop.

Offerta Amazon: opzione migliore a questo prezzo

Logitech MX Master 3S è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 75,99€ rispetto al prezzo precedente di 89,99€.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo la massima affidabilità nella consegna e nell’assistenza post-vendita. La ricarica USB-C assicura fino a 70 giorni di autonomia con una singola carica completa, mentre una ricarica rapida di soli 3 minuti offre un’intera giornata di utilizzo.

La compatibilità universale con Windows, macOS, Linux e Chrome OS lo rende adatto a qualsiasi configurazione di lavoro, mentre il software Logitech Options permette di sfruttare appieno tutte le funzionalità avanzate di personalizzazione.

Per non perdere le migliori offerte sulla tecnologia, iscriviti al canale Telegram PrezziTech https://t.me/prezzitech per ricevere in tempo reale le promozioni più interessanti ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.