In un settore come quello della realtà virtuale, dove l’immersione sensoriale è la chiave per superare i limiti delle interfacce sensoriali, non sorprende che molte aziende stiano cercando di reinventare da zero il concetto stesso di controllo; tra queste, Sharp Corporation ha deciso di giocare la sua carta: un ibrido tra guanto VR e controller fisico, pensato per restituire letteralmente il senso del tatto all’interno del mondo virtuale.

Non si tratta del solito guanto per la realtà aumentata, né di un gadget futuristico senza concorrenza, il prototipo presentato dall’azienda giapponese mira infatti a fornire un feedback tattile preciso su ciascun dito, simulando la percezione di texture fini come superfici lisce o ruvide; un passo avanti decisivo verso ambienti VR più reali, sebbene come vedremo non siano mancate perplessità e limiti strutturali.

Sharp al lavoro su un controller VR che si concentra sulle dita

A differenza di altri guanti VR visti in passato, quello di Sharp non copre interamente la mano, ma si concentra sulla zona più sensibile al tatto, ovvero la punta delle dita; su ciascun polpastrello sono stati inseriti attuatori tattili multisegmentati, che attraverso micro vibrazioni simulate tramite elettrodi riescono a trasmettere sensazioni differenti in base alla superficie virtuale toccata.

Il guanto integra anche comandi di input fisici, come un joystick e tre pulsanti tra pollice e indice, rendendolo un vero e proprio ibrido tra guanto aptico e controller classico; una scelta che sembra puntare all’equilibrio tra immersione sensoriale e controllo pratico.

È bene chiarire che non si tratta di un guanto con feedback di forza, quindi non aspettatevi di poter afferrare oggetti virtuali o sentirne la consistenza strutturale, inoltre al momento manca un sistema di tracciamento preciso delle dita, elemento fondamentale per il posizionamento delle mani nello spazio virtuale. Sharp ha dichiarato di voler associare il guanto a controller già esistenti, come quelli di Meta Quest 3S, per compensare questa assenza; tuttavia la soluzione resta, almeno per il momento, incompleta.

Il guanto è stato proposto inizialmente in Giappone a un prezzo di circa 680 dollari per un programma di test riservato, ma le pre-registrazioni risultano già chiuse; l’obbiettivo di Sharp era chiaramente quello di accelerare lo sviluppo coinvolgendo gli utenti nelle fasi iniziali, in uno stile più vicino al co-design che al lancio commerciale tradizionale.

Nonostante l’interesse suscitato, tutte le immagini ufficiali pubblicate finora sono rendering e non fotografie del dispositivo reale, un dettaglio che non passa inosservato e che getta qualche ombra sulla reale maturità del progetto; inoltre, non sono stati forniti dettagli tecnici sulla compatibilità, API o strumenti per lo sviluppo di contenuti tattili, sebbene Sharp abbia accennato alla possibilità di usare software di editing grafico per inserire informazioni tattili nei mondi virtuali.

L’idea di toccare il mondo virtuale in modo preciso e realistico è da tempo uno dei grandi obbiettivi della realtà immersiva, e il prototipo presentato da Sharp va esattamente in questa direzione; tuttavia, l’assenza di elementi fondamentali come il tracciamento completo delle dita e l’attuale stato embrionale del progetto lasciano intendere che ci sia ancora parecchio lavoro da fare prima di vedere un prodotto maturo sul mercato.

Sharp ha dimostrato di voler essere protagonista nella corsa alla prossima generazione di controller VR, ma per ora si tratta più di una promessa che di una rivoluzione tangibile; non ci resta che attendere per scoprire se e quando questo guanto tattile sarà pronto a trasformare la realtà virtuale in un’esperienza da toccare con mano.