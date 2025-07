Se avete atteso l’occasione giusta per migliorare la vostra esperienza audio, il momento è finalmente arrivato. OnePlus Buds 4, le ultime cuffie wireless Bluetooth di OnePlus, sono disponibili a un prezzo mai visto prima grazie alla campagna sconti Getaway Deals su AliExpress. Con un prezzo di listino di 119€, potete portarvi a casa queste straordinarie cuffie a soli 75,69€ applicando il coupon GDIT10 o TUTTOANDR10. Un’opportunità da non perdere per chi cerca qualità audio premium e funzionalità avanzate a un prezzo imbattibile. Ecco i dettagli.

OnePlus Buds 4: specifiche tecniche e caratteristiche

Le OnePlus Buds 4 sono progettate per offrire un’esperienza audio superiore grazie a componenti di alta qualità e tecnologie all’avanguardia. Dotate di driver doppi (11mm woofer + 6mm tweeter), queste cuffie garantiscono un suono ricco e dettagliato, supportando l’audio Hi-Res LHDC 5.0 per un’esperienza quasi senza perdita. La batteria è un altro punto di forza: fino a 45 ore di autonomia con la custodia di ricarica, perfette per chi è sempre in movimento.

Queste cuffie vantano anche un’efficace cancellazione attiva del rumore (ANC), ideale per ridurre i rumori ambientali e immergersi completamente nella musica. La connettività è affidata al Bluetooth 5.4, che assicura una connessione stabile e efficiente. L’uso quotidiano è facilitato da comandi a sfioramento e swipe, oltre a un design ergonomico disponibile in eleganti colori come Zen Green e Storm Gray. Infine, la resistenza all’acqua e alla polvere è garantita dalla certificazione IP55, rendendole perfette per l’uso durante l’attività fisica.

Dettagli dell’offerta su AliExpress

Questa promozione esclusiva su AliExpress è un’occasione da non perdere. Il prezzo originale delle OnePlus Buds 4 è di 119€, ma grazie alla campagna Getaway Deals, potete acquistarle a soli 75,69€. Questo rappresenta uno sconto del 36%, un risparmio di 43,31€! L’offerta è valida fino a esaurimento scorte e la disponibilità potrebbe variare in base ai colori.

Per approfittare dello sconto, è sufficiente utilizzare il coupon GDIT10 o TUTTOANDR10 al momento dell’acquisto. Non dimenticate di verificare le condizioni di spedizione, che possono variare. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di migliorare la vostra esperienza audio con uno dei migliori prodotti sul mercato.

Iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia ed ErroriBomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.