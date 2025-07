Roborock QV 35S scende sotto i 500€ su Amazon con uno sconto di 190€ rispetto al prezzo originale di 689,99€. Questo robot aspirapolvere di fascia alta Roborock combina una potenza di aspirazione da 10.000Pa con funzioni di lavaggio automatico del panno e asciugatura ad aria, il tutto gestito da una stazione tutto-in-uno. L’offerta rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca un dispositivo completo senza compromessi. (essendo tra i migliori su questa fascia di prezzo), ora disponibile a 499,99€ con un risparmio del 27%.

Roborock QV 35S: potenza da 10.000Pa e tecnologia anti-groviglio

Roborock QV 35S si distingue per la sua impressionante potenza di aspirazione HyperForce da 10.000Pa, che garantisce una pulizia profonda sia su pavimenti duri che su tappeti. Il sistema è progettato per adattarsi automaticamente al tipo di superficie, implementando strategie specifiche per la pulizia dei tappeti che ottimizzano aspirazione e pattern di movimento.

La tecnologia anti-groviglio della spazzola laterale rappresenta un punto di forza significativo, particolarmente utile per chi possiede animali domestici. Questo sistema minimizza l’accumulo di peli e capelli, mantenendo prestazioni costanti nel tempo senza richiedere interventi frequenti di manutenzione.

Il dispositivo integra un sistema di navigazione intelligente con sensori avanzati per l’evitamento degli ostacoli, garantendo una pulizia accurata senza collisioni. La funzione di panno sollevabile permette al robot di passare automaticamente dall’aspirazione al lavaggio, adattandosi al tipo di superficie rilevata.

La stazione tutto-in-uno gestisce autonomamente l’autolavaggio del panno e l’asciugatura ad aria fredda, riducendo drasticamente gli interventi manuali. Questa soluzione mantiene il panno sempre pulito e pronto per il successivo utilizzo, eliminando odori e batteri.

Offerta Amazon: risparmio di 190€ sul prezzo di listino

Roborock QV 35S è disponibile su Amazon a 499,99€ invece di 689,99€, con un risparmio di 190€ pari al 27% di sconto. Il prodotto è venduto direttamente da Roborock Official EU, garantendo autenticità e assistenza ufficiale.

L’offerta include la spedizione gratuita e rappresenta una delle migliori opportunità per accedere a questa tecnologia avanzata. Il dispositivo è disponibile nella colorazione bianca e include tutti gli accessori necessari per iniziare immediatamente la pulizia automatica.

La promozione potrebbe essere soggetta a disponibilità limitata e variazioni di prezzo, considerando la popolarità del prodotto e l’entità dello sconto applicato. Il venditore ufficiale garantisce garanzia completa e supporto tecnico specializzato.

