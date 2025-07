Un’occasione imperdibile per gli appassionati di audio di qualità: le Philips Fidelio X2HR sono disponibili su Amazon a soli 78,99€ invece di 139,62€, con uno sconto eccezionale del 43%. Queste cuffie over-ear cablate, normalmente vendute intorno ai 130 euro, raggiungono oggi un prezzo particolarmente vantaggioso per chi cerca un’esperienza d’ascolto audiophile senza compromessi.

Qualità sonora e comfort premium: le caratteristiche di Philips Fidelio X2HR

Le cuffie Fidelio X2HR rappresentano una scelta eccellente per gli audiofili esigenti grazie al loro design open-back che garantisce un palcoscenico sonoro ampio e naturale. Il cuore di queste cuffie sono i potenti driver al neodimio da 50mm con tecnologia LMC (Layered Motion Control) che offrono una risposta in frequenza impressionante di 5-40.000 Hz, capace di riprodurre ogni sfumatura musicale con precisione cristallina.

La costruzione premium si riflette nei cuscinetti in schiuma memory deluxe rivestiti in velluto che assicurano un comfort eccezionale anche durante lunghe sessioni d’ascolto. L’architettura open-back non solo migliora la qualità sonora ma favorisce anche la traspirazione, riducendo il calore e la pressione durante l’utilizzo prolungato.

Con un’impedenza di 30 Ohm e una sensibilità di 100 dB, queste cuffie possono essere facilmente pilotate dalla maggior parte dei dispositivi audio senza richiedere un amplificatore dedicato. Il cavo lungo 3 metri offre ampia libertà di movimento, mentre il connettore da 3,5mm con adattatore da 6,3mm incluso garantisce compatibilità universale con tutti i dispositivi audio.

Un’offerta da non perdere: risparmio di oltre 60€

Le Philips Fidelio X2HR sono attualmente disponibili su Amazon a soli 78,99€ rispetto al prezzo originale di 139,62€. Questo rappresenta uno sconto del 43% e un risparmio netto di oltre 60€ su un prodotto di fascia alta.

È importante sottolineare che si tratta di un prezzo eccezionalmente basso per cuffie di questa qualità, considerando che normalmente si trovano intorno ai 130 euro. L’offerta è particolarmente vantaggiosa per chi cerca cuffie ad alta risoluzione audio con materiali premium e prestazioni sonore di livello audiophile.

La disponibilità è immediata con spedizione gestita direttamente da Amazon, il che garantisce consegne rapide e affidabili. Date le caratteristiche tecniche e la consistente riduzione di prezzo, è probabile che questa offerta non duri a lungo.

