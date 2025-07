Il momento giusto per acquistare Nintendo Switch (modello OLED) è finalmente arrivato. Grazie alla campagna promozionale AliExpress Getaway Deals, la console più desiderata di casa Nintendo crolla a un prezzo davvero eccezionale, offrendo un’opportunità di risparmio notevole. Chi attendeva un calo di prezzo significativo per mettere le mani sulla versione con il display migliore troverà in questa offerta la scusa perfetta per procedere all’acquisto. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire per entrare nel mondo di Zelda, Mario e Pokémon con la migliore esperienza visiva possibile in portabilità. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche della console e i termini di questa promozione imperdibile.

Nintendo Switch (modello OLED): schermo vibrante e versatilità al top

Il punto di forza di Nintendo Switch (modello OLED) è senza dubbio il suo splendido schermo OLED da 7 pollici. A differenza del pannello LCD del modello standard, questo display offre colori incredibilmente vividi, neri assoluti e un contrasto superiore, rendendo ogni sessione di gioco, specialmente in modalità portatile, un’esperienza visiva immersiva. La console non è solo bella da vedere, ma anche più funzionale: la memoria interna è stata raddoppiata a 64 GB, offrendo più spazio per giochi e salvataggi senza dover ricorrere subito a una microSD esterna.

Il design è stato perfezionato per migliorare la giocabilità in ogni situazione. Lo stand posteriore, più ampio e regolabile, garantisce una stabilità eccellente in modalità da tavolo, permettendo di trovare l’angolo di visione perfetto. Anche il comparto audio è stato potenziato, con altoparlanti che restituiscono un suono più chiaro e coinvolgente. Infine, la dock inclusa nella confezione integra una porta LAN cablata, fondamentale per chi cerca una connessione internet stabile e a bassa latenza durante le partite online in modalità TV.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Schermo : Touch screen capacitivo OLED da 7 pollici (1280×720)

: Touch screen capacitivo OLED da 7 pollici (1280×720) Processore : NVIDIA Custom Tegra

: NVIDIA Custom Tegra Memoria interna : 64 GB, espandibile con schede microSDHC o microSDXC

: 64 GB, espandibile con schede microSDHC o microSDXC Autonomia : Dalle 4.5 alle 9 ore, a seconda del gioco

: Dalle 4.5 alle 9 ore, a seconda del gioco Connettività: Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, porta LAN (nella dock)

Un super prezzo grazie agli AliExpress Getaway Deals

Questa incredibile offerta è disponibile su AliExpress, all’interno della campagna promozionale Getaway Deals. Il prezzo di listino di Nintendo Switch (modello OLED), fissato a 349,99€, viene letteralmente polverizzato. Grazie allo sconto attivo, è possibile acquistare la console a soli 224,54€, con un risparmio di oltre 125€. Si tratta di uno sconto superiore al 35%, che posiziona la console a un prezzo mai visto prima. L’offerta è valida sul modello con Joy-Con Bianchi o Neon Rosso/Blu, a seconda della disponibilità presso il venditore Euro Tech Store. È bene ricordare che promozioni di questa portata su piattaforme come AliExpress possono avere una durata limitata e scorte ridotte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’occasione.

