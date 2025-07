Tineco Floor ONE S7 PRO rappresenta l’evoluzione degli aspirapolvere cordless per pavimenti, capace di gestire sia sporco secco che bagnato con tecnologia avanzata. Grazie alla nuova campagna AliExpress Getaway Deals, questo dispositivo Tineco di fascia alta raggiunge il prezzo di 314,85€ applicando due coupon cumulabili: TINECO55BIG e IFP3ALK8. Un’opportunità interessante per chi cerca una soluzione completa per la pulizia domestica.

Tineco Floor ONE S7 PRO: tecnologia avanzata per la pulizia domestica

Tineco Floor ONE S7 PRO si distingue per il sistema Balanced-Pressure Water Flow, che garantisce una distribuzione uniforme dell’acqua durante la pulizia. Il cuore tecnologico è rappresentato dal sensore iLoop™ Smart Sensor Technology, che regola automaticamente potenza di aspirazione e flusso d’acqua in base al tipo di sporco rilevato.

La batteria da 4000 mAh assicura fino a 40 minuti di autonomia con una singola ricarica, completata in circa 4 ore. Il serbatoio dell’acqua pulita ha capacità di 0,85 litri, mentre quello per l’acqua sporca arriva a 0,72 litri.

Tra le caratteristiche più apprezzate troviamo:

Dual-Sided Edge Cleaning per raggiungere angoli e bordi

per raggiungere angoli e bordi Funzione di auto-pulizia che mantiene spazzole e tubi sempre igienizzati

che mantiene spazzole e tubi sempre igienizzati Processo di asciugatura centrifuga per un’efficienza superiore

per un’efficienza superiore Display LCD con aggiornamenti in tempo reale

con aggiornamenti in tempo reale Funzionamento silenzioso per non disturbare la casa

Il dispositivo eccelle nella gestione di peli di animali domestici e sporco appiccicoso, risultando particolarmente efficace su pavimenti duri.

Ulteriori dettagli potete approfondirli nella nostra recensione di Tineco Floor ONE S7 PRO

Offerta AliExpress Getaway Deals: sconto eccezionale con doppio coupon

L’offerta AliExpress porta Tineco Floor ONE S7 PRO a 314,85€, un prezzo decisamente competitivo per un dispositivo che normalmente si posiziona nella fascia 399-629€. La promozione Getaway Deals permette di applicare due coupon simultaneamente: TINECO55BIG e IFP3ALK8.

L’offerta è disponibile per un periodo limitato e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente, data la popolarità del prodotto tra chi cerca soluzioni avanzate per la pulizia domestica. Il venditore garantisce assistenza post-vendita e garanzia internazionale sul prodotto.

