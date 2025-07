La campagna Getaway Deals di AliExpress porta ASUS ROG Ally con processore AMD Ryzen Z1 Extreme a un prezzo straordinario di 392,58€ (grazie al coupon da applicare IFP3ALK8) invece di 649,90€. Parliamo di uno sconto del 40% su una delle console portatili più potenti del mercato, equipaggiata con il top di gamma della serie Z1. Un’opportunità interessante per chi cerca prestazioni elevate in formato handheld senza spendere una fortuna.

Asus Rog Ally: prestazioni da gaming desktop in formato portatile

ASUS ROG Ally rappresenta l’evoluzione del gaming portatile grazie al potente processore AMD Ryzen Z1 Extreme basato su architettura Zen4 a 4nm. Questo chip a 8 core e 16 thread raggiunge frequenze fino a 5,10 GHz in boost, garantendo prestazioni paragonabili a quelle di un laptop gaming di fascia alta. La GPU integrata AMD Radeon assicura un’esperienza fluida anche con titoli impegnativi.

Il display da 7 pollici Full HD IPS con refresh rate di 120Hz offre immagini nitide e movimenti fluidi, fondamentali per il gaming competitivo. La risoluzione 1920×1080 mantiene un ottimo equilibrio tra qualità visiva e prestazioni, mentre la tecnologia IPS garantisce angoli di visione ampi e colori accurati.

La configurazione di memoria include 16GB di RAM LPDDR5 e 512GB di SSD, una combinazione che elimina i colli di bottiglia durante il gaming e permette di installare una libreria consistente di giochi. Lo slot MicroSD UHS-II consente di espandere ulteriormente lo storage quando necessario.

Windows 11 Home preinstallato offre accesso completo a Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass e qualsiasi altro launcher PC. Il sistema di raffreddamento Zero Gravity di ROG mantiene temperature ottimali anche durante sessioni intensive, mentre la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 assicura prestazioni di rete eccellenti.

Offerta Getaway Deals: risparmio di oltre 250€

La promozione Getaway Deals di AliExpress propone ASUS ROG Ally a 392,58€ grazie al coupon da applicare IFP3ALK8 rispetto al prezzo originale di 649,90€, con un risparmio netto di 257,32€ pari al 40% di sconto. L’offerta riguarda la versione con AMD Ryzen Z1 Extreme, la più performante della gamma, normalmente venduta a prezzi superiori ai 500€.

La console è disponibile presso Euro Tech Store su AliExpress nella colorazione bianca con spedizione variabile secondo le tempistiche del marketplace. Il prodotto include tutti gli accessori originali e la garanzia del venditore.

Considerando che si tratta del modello top di gamma con 512GB di storage e il processore più potente della serie Z1, il prezzo risulta particolarmente competitivo rispetto alla concorrenza. La promozione ha durata limitata e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente data l’attrattività dell’offerta.

