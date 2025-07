Anche se il Prime Day di Amazon si è concluso, le promozioni continuano a sorprendere: prezzo imperdibile per il monitor MSI MAG 256F, il monitor gaming che scende a soli 99,99€ invece di 149,99€ (listino) dopo il Prime Day! Un’occasione eccezionale per questo pannello IPS da 24,5 pollici con refresh rate di 180Hz, che raramente si trova a meno di 140€. L’offerta è disponibile solo fino al 13 luglio, quindi conviene affrettarsi perché le statistiche di prezzo confermano che si tratta di un minimo storico. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo monitor gaming di MSI, che si colloca fra i migliori monitor su questa fascia di prezzo.

Prestazioni da competizione in un design elegante

Il monitor MSI MAG 256F è un monitor gaming progettato per offrire un’esperienza di gioco immersiva e competitiva. Il cuore di questo display è un pannello Rapid IPS Full HD (1920 x 1080) da 24,5 pollici che garantisce immagini nitide e dettagliate. La caratteristica più impressionante è sicuramente il refresh rate di 180Hz combinato con un tempo di risposta di 1ms GtG, specifiche che eliminano quasi completamente l’effetto ghosting e la sfocatura di movimento, elementi critici per i giocatori competitivi.

La qualità visiva è ulteriormente migliorata grazie alla copertura del 127% dello spazio colore sRGB e del 91% Adobe RGB, che assicura colori vividi e accurati. Il monitor è anche HDR Ready, una funzionalità che migliora il contrasto e la precisione cromatica per immagini più realistiche. Il design frameless (senza cornice) contribuisce a creare un’esperienza visiva più immersiva, ideale sia per configurazioni multi-monitor che per l’uso singolo.

La connettività è garantita da porte DisplayPort 1.2a e HDMI CEC, mentre la tecnologia Adaptive Sync riduce il tearing e lo stuttering dello schermo, assicurando un gameplay fluido. Il supporto è compatibile con montaggio VESA, offrendo flessibilità nell’installazione.

Un’offerta da non perdere a tempo limitato

Questo monitor gaming di MSI è attualmente disponibile su Amazon a soli 99,99€, con uno sconto significativo rispetto al prezzo originale di 149,99€. Si tratta di un risparmio di ben 50€, pari al 33,3% sul prezzo di listino. È importante sottolineare che si tratta di un prezzo eccezionalmente basso per un monitor con queste caratteristiche, specialmente considerando la qualità del pannello IPS, l’alto refresh rate e il tempo di risposta ultrarapido.

L’offerta è disponibile solo fino al 13 luglio, quindi il tempo per approfittarne è limitato. Considerando che il prezzo medio di questo modello si aggira intorno ai 137-138€, l’attuale promozione rappresenta un vero affare che difficilmente si ripresenterà nel breve periodo.

