Il Prime Day volge ormai al termine, tra poche ore finiranno le migliaia di offerte che per 4 giorni ci hanno accompagnati. Se state cercando un aspirapolvere robot, e non siete ancora sicuri del modello da scegliere, proviamo ad aiutarvi noi, soprattutto se siete orientati verso la fascia media, quella che si aggira attorno ai 5-600 euro. Abbiamo selezionato alcuni modelli che in questi giorni hanno riscosso un ottimo successo, con una puntata vicino ai 700 euro ma con uno sguardo anche verso il basso, per chi magari è al suo primo robottino e ha un budget contenuto, attorno ai 200 euro.

Nel marasma di promozioni si trova davvero di tutto, ma questi cinque modelli sono probabilmente la scelta giusta se volete un rapporto prezzo/prestazioni che sia sempre adeguato.

ECOVACS DEEBOT T80 OMNI

Partiamo col modello più costoso, che allo stesso tempo è il solo a distinguersi rispetto agli altri modelli di questa rassegna. ECOVACS DEEBOT T80 OMNI è il primo della serie T a ereditare il rullo per il lavaggio, portato al debutto con la serie X e ripreso dalle lavapavimenti, che utilizzano questa tecnologia per garantire la miglior pulizia possibile.

La scheda tecnica è al top, 18.000Pa, tecnologia anti groviglio, pressione di 3.700 Pa del rullo sul pavimento per rimuovere anche le macchie più ostinate, velocità di rotazione del rullo di 200 giri al minuto e un sistema che lo risciacqua costantemente per la massima igiene. Il rullo può inoltre essere esteso per raggiungere i bordi delle pareti e dei mobili, così da raggiungere anche gli angoli e quei punti che la maggior parte dei robottini non riescono a pulire.

A questo si aggiunge la stazione OMNI, che lava con acqua calda a 75ºC e asciuga con aria calda a 45), così da ridurre la possibilità di formazione di muffe e cattivi odori. La stazione raccoglie ovviamente la polvere e provvede a riempire di acqua pulita il serbatoio interno, caricando la batteria in maniera intelligente. Se il vostro budget si aggira sui 700 euro questo è indubbiamente il robot da acquistare.

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI

Se il budget che avete pianificato per l’acquisto di un robot aspirapolvere si aggira sui 500 euro, ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI è un modello da prendere assolutamente in considerazione. Oltre a una potenza di ben 15.000 Pa, è alto appena 81 millimetri, dato che gli permette di infilarsi senza particolari problemi anche sotto ai divani, letti e ai mobili più bassi. Questo perché la torretta laser è stata sostituita con un sistema frontale che integra anche la tecnologia che consente al robot di evitare gli ostacoli imprevisti che possono trovarsi sul suo percorso.

Mocio destro e spazzola laterale possono essere estesi per raggiungere i bordi delle pareti, così da non lasciare indietro alcun tipo di sporco. Grazie all’intelligenza artificiale e alla telecamera frontale è capace di riconoscere da solo le macchie di sporco, avviando la procedura di lavaggio automatico che prosegue fino a quando la macchia non è stata completamente rimossa.

Ottima anche la stazione di ricarica, che usa acqua e aria calda per lavare e asciugare i panni, aggiunge acqua pulita al serbatoio del robot e allo stesso tempo dosa regolarmente la soluzione detergente, senza che l’utente della ricordarsi di aggiungerla all’acqua pulita. La telecamera frontale, infine, può essere utilizzata per monitorare la propria casa, per restare connessi con la famiglia o per controllare eventuali animali domestici.

Dreame L10S Ultra Gen 2

Anche Dreame L10S Ultra Gen 2 è un robot di fascia leggermente superiore, che solitamente si trova sul mercato a 599 euro ma che in questi giorni è scontato a 435 euro. Un prezzo decisamente interessante per un prodotto che sa difendersi benissimo. Una potenza di aspirazione di 10.000 Pa, MopExtend che estende il mocio così da farlo passare a filo di pareti e mobili, 32 livelli di acqua per adattarsi a ogni superficie e tipo di sporco, alta pressione sul pavimento e sollevamento dei panni quando non utilizzati, per non lasciare tracce in giro per casa.

Il problema dei peli e dei capelli, che spesso creano fastidiosi grovigli difficili da districare, è risolto brillantemente con la spazzola TriCut, che taglia continuamente quello che si arrotola così da creare piccoli spezzoni che vengono aspirati senza difficoltà alcuna.

Ottima anche la stazione di ricarica, che raccoglie la polvere, lava e asciuga (a caldo) i panni e riempie d’acqua il serbatoio aggiungendo anche la soluzione detergente. Per una maggiore indipendenza è possibile acquistare separatamente un kit di collegamento dell’acqua, per avere sempre acqua fresca e pulita e scaricare l’acqua sporca negli scarichi, evitando all’utente di dover gestire i classici serbatoi.

Se potete spendere qualcosa più di 400 euro, compratelo a occhi chiusi, non ve ne pentirete.

Roborock QV35A

È con ogni probabilità il modello più interessante tra quelli in promozione, grazie soprattutto a un ribasso che nelle ultime ore ha superato i 200 euro. Di listino costa infatti 589,99 euro ma fino a mezzanotte potete portarlo a casa a soli 379,99 euro, un prezzo decisamente invitante per un prodotto davvero ottimo. Ottima potenza di aspirazione, pari a 8.000 Pa, doppio mocio rotante per lavare con acqua i pavimenti, tecnologia reattiva che gli consente di evitare gli ostacoli imprevisti e sistema che riduce il rischio di formazione di grovigli durante la raccolta di peli e capelli.

La stazione di ricarica di Roborock QV 35A è completa, lava e asciuga i panni, raccoglie la polvere e riempie il serbatoio del robot con acqua pulita. Una dotazione completa che fino a poco tempo fa non si trovava assolutamente a queste cifre, erano necessari almeno 6-700 euro. A voler essere pignoli lavaggio e asciugatura avvengono a freddo, ma nessuno in questa fascia di prezzo offre simili funzioni.

Ottima la navigazione grazie a un sistema laser di qualità e a una serie di algoritmi che ottimizzano il percorso. Da segnalare che i moci vengono rialzati durante il ritorno alla base e quando vengono incontrati tappeti, per evitare di lasciare tracce umide. Se il budget è limitato a 400 euro non dovreste avere dubbi, prendetelo a occhi chiusi.

Roborock Q7M5

Merita una menzione anche Roborock Q7M5, decisamente più economico degli altri modelli presi in considerazione, ma che ci teniamo a segnalarvi per il suo prezzo. Se il prezzo di listino è già appetibili, 249,99 euro, fino a mezzanotte potete averlo a soli 179,99 euro, davvero un ottimo prezzo. Potenza di 10.000 Pa, quindi molto elevata, sistema anti groviglio che lo rende ideale anche per chi ha animali in casa (ma anche per chi ha i capelli lunghi), capacità di superare soglie alte fino a 20 mm, utilizza un panno per migliorare la raccolta dello sporco, mantenendolo sempre bagnato con tre diversi livelli di erogazione dell’acqua.

Grazie a una autonomia di 150 minuti può pulire fino a 200 metri quadri, risultando quindi adatto anche ad ambienti di grandi dimensioni. Ovviamente è necessaria qualche rinuncia, che in questo caso significa niente stazione automatica. È presente la base per la ricarica della batteria, ma polvere e acqua dovranno essere gestite dall’utente, così come il lavaggio del panno in microfibra.

Se però avete stanziato 200 euro e non volete sforare, questa è la soluzione che fa al caso vostro.