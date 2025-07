Al contrario di quanto previsto da qualche analista di settore un paio di anni fa, il mercato dei notebook e dei PC aziendali / professionali sta attraversando un periodo abbastanza florido, spinto sicuramente dalle tante novità hardware giunte nel corso degli ultimi due anni, ma non solo vogliamo aggiungere.

Lo confermano i recenti studi di Context che, allo stesso tempo, evidenziano un vero e proprio exploit di Acer che, quantomeno nella divisione Business EMEA, supera nettamente la crescita media di mercato, portandosi a casa un +15,8% a solo un anno dal rilancio del focus aziendale discusso durante la conferenza stampa annuale del 2024.

Dietro questo successo ci sono diverse “azioni” e scelte operate da Acer nel corso di questi mesi, in primis il programma Optimize by Acer che offre risparmi significativi sugli investimenti in nuovi dispositivi grazie a un efficace programma di cashback. Ma vediamo insieme i dettagli.

Acer for Business EMEA vola nel primo semestre 2025

Come anticipato sopra, i dati forniti dall’ultimo studio Context confermano che la divisione “for Business” di Acer EMEA ha registrato una crescita a dir poco importante, superando ampiamente il mercato.

Nel settore dei notebook professionali, Acer ha segnato un +15,8% contro una crescita di mercato del 5,7%, ma le cose vanno bene anche per i PC desktop professionali, ambito dove l’azienda ha raggiunto un +14,8% rispetto a un +10,1% del mercato.

Questo trend positivo è guidato da diversi “pilastri” strategici che per il momento offrono una base sicura da cui partire (o ripartire), ma più in generale spianano la strada per l’imminente futuro. Tra questi, spiccano le nuove iniziative per rafforzare la fedeltà di rivenditori e partner, maggiori investimenti nel mercato del Digital Signage e innovazione continua nei prodotti e servizi sviluppati ad hoc per le aziende.

A chiarire e motivare il successo della divisione Business di Acer EMEA ci pensano le dichiarazioni di Massimiliano Rossi, VP della Product Business Unit EMEA di Acer:

Nell’ultimo anno abbiamo rafforzato il nostro portfolio prodotti per fornire una gamma ancora più vasta di soluzioni che supportano sia le Piccole e Medie Imprese (SMB) che le grandi aziende (Enterprise). Abbiamo attinto all’esperienza delle nostre aziende sorelle: Aopen per il Digital Signage e Altos per server e infrastrutture. In particolare, nel settore del Digital Signage, i nostri investimenti si sono ampliati per includere nuove linee di prodotto come i Large Format Display (LFDs) e i mini-PC Chromebox e Veriton NUC. Ciò che sta davvero dando i suoi frutti è la creazione di certificazioni specializzate

come il nostro Acer Cloud Partner Program per le soluzioni basate su Chrome OS, dove deteniamo una quota di mercato dominante del 35% in EMEA. Anche il nostro Acer Education Partner Program ha consentito una significativa penetrazione del mercato del 25%. Il fatto che non siamo semplicemente ‘indiretti’, ma piuttosto ‘channel-first’, assicura che non entriamo mai in competizione con i nostri rivenditori. La nostra struttura snella e flessibile permette ai rivenditori di qualsiasi livello o dimensione di accedere direttamente alle informazioni necessarie.

Sempre secondo Rossi, Acer ha in programma anche il lancio di un nuovo portale dedicato ai rivenditori entro la fine del 2025; il portale Partner ha un duplice obiettivo: rafforzare ulteriormente le relazioni attraverso uno strumento che semplifichi il loro lavoro e costruire una solida base per la crescita continua dell’ecosistema di canale.

Cos’è il programma Optimize by Acer

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, il programma Optimize by Acer offre risparmi significativi sugli investimenti in nuovi dispositivi grazie a un cashback fino al 55% sul costo originale dei vecchi PC Acer.

Acer Care Plus Optimize è la soluzione esclusiva di Acer che permette alle aziende di pianificare in modo strategico punti chiave nella gestione interna, migliorando l’efficienza dell’infrastruttura e riducendo al contempo i costi aziendali:

• Innovazione tecnologica

• Gestione dell’end-of-life dei dispositivi

• Riutilizzo responsabile

Ma cerchiamo di capire meglio in cosa consiste il programma Acer attraverso le parole di Christian Cosneau, EMEA Customer Service Director Acer:

La soluzione esclusiva di Acer Optimize consente alle aziende di pianificare l’innovazione tecnologica e, allo stesso tempo, assicurare lo smaltimento e il riutilizzo responsabile dei dispositivi più datati. Acer Care Plus Optimize segna l’inizio di una nuova era per le garanzie dei prodotti aziendali, specificamente pensata per le imprese che optano per un piano di supporto on-site triennale. Questa soluzione è progettata per semplificare la gestione dell’IT, minimizzare i costi di aggiornamento e promuovere la sostenibilità ambientale.

Con Acer Care Plus Optimize, Acer introduce inoltre un programma di buyback garantito che permette alle aziende di sostituire i vecchi PC Acer con modelli più recenti, ricevendo un cashback fino al 55% del prezzo di acquisto originale, a seconda dell’età e dell’utilizzo del dispositivo.

Ecco come funziona Acer Care Plus Optimize:

Acquisto di un PC Acer con la garanzia estesa on-site di 3 anni Acer Care Plus Optimize.

Dopo uno-tre anni, upgrade del PC a un modello più recente.

Restituzione del vecchio dispositivo e cashback fino al 55% sul prezzo d’acquisto originale

La garanzia on-site di tre anni offre la tranquillità di un supporto tecnico rapido e affidabile, inoltre si segnala che Optimize si aggiunge a una serie di pacchetti di garanzia personalizzati per le aziende, che vanno da Standard a Deluxe e a Premium.

Questi piani offrono diversi livelli di garanzia in termini di estensione del tempo di garanzia, protezione dei dispositivi, riparazioni prioritarie e qualità del servizio di riparazione.