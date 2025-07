L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM in sigla, meglio nota come Antitrust), ha comunicato di aver avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Revolut, nota società di tecnologia finanziaria britannica che “avrebbe diffuso messaggi ingannevoli relativi ai suoi servizi di investimento offerti e avrebbe impiegato modalità aggressive nella gestione dei servizi bancari”, riporta una nota pubblicata dell’Autorità nella mattinata di oggi, 10 luglio.

Perché Revolut è nel mirino dell’Antitrust italiano

L’indagine dell’Antitrust italiano deriva da alcune pratiche commerciali scorrette portate avanti dalla società finanziaria nel settore dei servizi bancari e di investimento. Per quanto riguarda i primi, riporta l’Autorità, Revolut avrebbe omesso o fornito con modalità non chiare informazioni rilevanti relative alle condizioni e alle modalità di limitazione, sospensione e blocco del conto.

La società avrebbe inoltre adottato delle modalità reputate dall’Autorità “aggressive” per la sospensione o il blocco dei conti, mancando di fornire ai clienti preavvisi e servizi di assistenza adeguati, cosa che ha reso impossibile accedere ai fondi e ai relativi servizi, anche per lunghi periodi di tempo. L’Autorità ha accusato inoltre Revolut di non aver fornito informazioni chiare ed esaustive relativamente ai requisiti necessari per ottenere l’IBAN italiano al posto di quello lituano.

Tra le pratiche scorrette evidenziate dall’Antitrust italiano per quanto riguarda invece i servizi di investimento ci sono innanzitutto i messaggi ingannevoli che Revolut avrebbe usato per promuovere gli investimenti in azioni, evidenziando l’assenza di commissioni e non chiarendo i costi ulteriori e le limitazioni previste negli investimenti senza commissioni, tra cui le azioni frazionate. L’Autorità ha sottolineato inoltre l’assenza di chiarimenti da parte della società finanziaria sull’impossibilità di modificare negli investimenti in criptovalute effettuati le impostazioni di stop-loss e take-profit, strumenti di gestione del rischio.

“Martedì 8 luglio” riporta la nota dell’Antitrust “i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nella succursale italiana di Revolut Bank UAB”, Revolut che ha fatto sapere tramite un portavoce che collaborerà con l’Autorità, pur senza commentare e fornire informazioni in proposito.