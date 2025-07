Il Prime Day di Amazon continua e ci sono ancora tante occasioni per poter acquistare un prodotto tech a prezzo fortemente scontato. Una conferma in tal senso arriva dalle promozioni di Mobvoi attualmente in corso su Amazon. I prodotti dell’azienda, che comprendono anche gli apprezzati smartwatch della gamma TicWatch, sono disponibili con sconti che possono arrivare a ben oltre il 50%. Andiamo a scoprire le offerte in corso.

Le offerte Mobvoi per il Prime Day

Ci sono tanti sconti da tenere d’occhio durante il Prime Day. Per chi è alla ricerca di un nuovo smartwatch, ad esempio, è possibile puntare su uno dei modelli della gamma TicWatch, con sconti reali su diversi prodotti di grande interesse. Da valutare anche le promozioni disponibili sugli altri prodotti Mobvoi, come i tapis roulant e il registratore vocale TicNote.

Tutti gli sconti sono accessibili agli utenti Prime ma è sempre possibile attivare la prova gratuita, senza alcun vincolo, per accedere al servizio. Le promozioni termineranno l’11 luglio. C’è ancora tempo, quindi, per scegliere il prodotto giusto da acquistare grazie alle offerte Mobvoi.

Ecco le promozioni selezionate:

I modelli TicWatch in sconto

Gli altri prodotti Mobvoi in offerta