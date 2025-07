Negli ultimi mesi Apple ha dimostrato un interesse crescente verso l’informatica spaziale e l’evoluzione degli strumenti di input, ma il nuovo brevetto approvato dall’Ufficio brevetti e Marchi degli Stati Uniti alza ulteriormente l’asticella; l’azienda di Cupertino ha infatti ottenuto il brevetto numero 12.353.649, che descrive una Apple Pencil di nuova generazione capace di funzionare praticamente su qualsiasi superficie. Una rivoluzione che, se dovesse arrivare davvero sul mercato, potrebbe cambiare per sempre il concetto stesso di stilo digitale.

Com’è fatta la nuova Apple Pencil

Secondo quanto riportato, il documento dal titolo Dispositivi di input con sensori ottici spiega come questo nuovo stilo Apple possa rilevare movimento, orientamento e posizione nello spazio 3D grazie a un sistema di sensori ottici evoluti.

In altre parole, l’utente potrà disegnare muovendo la Pencil sopra una superficie (fino a circa 100 mm di distanza), oppure su materiali che normalmente non permettono input touch, come legno, carta o tessuti.

Se questo approccio vi ricorda qualcosa non è un caso, durante la recente WWDC25 Apple ha annunciato Logitech Mouse, una penna spaziale pensata per Vision Pro. Il brevetto dimostra che Apple sta studiando soluzioni proprietarie per integrare funzionalità simili direttamente nella sua linea di Pencil.

Il brevetto descrive due tipologie di sensori ottici che potrebbero coesistere all’interno della nuova Apple Pencil:

sensori di flusso ottico , che analizzano i cambiamenti di luce per calcolare movimento (un principio simile ai mouse ottici)

Ma l’aspetto forse più originale è la presenza di una punta trackball, che ruota al movimento dello stilo; invece dei classici encoder meccanici, Apple propone un sistema in cui i sensori ottici interni tracciano la rotazione della pallina, questa soluzione (descritta nel documento come un modo per ridurre graffi, contaminazioni e migliorare la precisione) permetterebbe alla Pencil di interpretare il movimento indipendentemente dalle caratteristiche ottiche della superficie sottostante.

In alcuni esempi, i sensori ottici sono disposti all’interno di una porzione del corpo dello stilo (ad esempio, l’alloggiamento dello stilo) separata dalla punta dello stilo. I sensori ottici possono essere configurati per misurare lo spostamento dei componenti interni di uno stilo, ad esempio tracciando lo spostamento di una trackball almeno parzialmente disposta nell’alloggiamento dello stilo. (…) Sebbene la disposizione della trackball sulla punta dello stilo impedisca ai sensori ottici di misurare accuratamente lo spostamento rispetto all’asse z, all’inclinazione, all’orientamento e/o alla rotazione assiale dello stilo, la disposizione della trackball sulla punta dello stilo riduce la predisposizione della superficie a graffi e contaminazione, migliora il rapporto segnale/rumore quando rilevato dai sensori ottici e rende la superficie indipendente dalle proprietà ottiche della superficie.

Apple sembra puntare a rendere questa futura Pencil un vero controller universale per l’ecosistema dei suoi dispositivi, Vision Pro incluso; oltre alla trackball, il brevetto cita la possibilità di integrare sensori aggiuntivi come un’unità di misura inerziale per rilevare accelerazione e orientamento, rilevatori di forza per interpretare la pressione e telecamere o sensori di visione artificiale in grado di riconoscere gesti, scrittura a mano e forme tridimensionali.

In prospettiva, questo aprirebbe scenari inediti come la creazione di disegni 3D in aria, l’uso della Pencil come puntatore per interfacce AR o persino l’interazione con superfici che oggi sono inaccessibili per uno stilo classico.

Come accade sempre per i brevetti, non è detto che questa Apple Pencil con trackball e sensori ottici diventi un prodotto commerciale a breve termine, tuttavia il fatto che Apple stia investendo risorse nello sviluppo di sistemi di input così avanzati è un chiaro segnale: l’informatica spaziale sarà una delle priorità dei prossimi anni, e l’esperienza d’uso dovrà evolvere di pari passo con i dispositivi.

Per il momento non possiamo che attendere, ma se questa visione dovesse concretizzarsi, potremmo trovarci di fronte a una delle più importanti rivoluzioni dell’Apple Pencil dalla sua nascita.