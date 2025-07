Sono giorni molto caldi, anche per via degli sconti del Prime Day di Amazon che, anche quest’anno, è una buona occasione per risparmiare un bel po’ su diversi prodotti. Qui ci soffermiamo su quelli di SwitchBot, che ha lanciato oggi, martedì 8 luglio, una serie di offerte su vari suoi dispositivi smart home che è possibile acquistare a prezzi ribassati su Amazon grazie a sconti che raggiungono anche il 50%. Per tutti i dettagli, seguiteci.

Le migliori offerte di SwitchBot per l’Amazon Prime Day 2025

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo

Tra le varie offerte di SwitchBot per il Prime Day c’è innanzitutto SwitchBot Lock Ultra Vision Combo, una serratura smart con tastierino, lettore di impronte digitali e riconoscimento facciale 3D. Si tratta di un prodotto molto versatile e completo, dotato di una batteria ricaricabile della durata massima di 9 mesi e compatibile con Matter, che si può gestire tramite Amazon Alexa e Google Assistant.

L’accuratezza del sistema di sicurezza di cui è dotata è particolarmente elevata, merito di un sistema criptato a 30mila punti a infrarossi che necessita di meno di un secondo per funzionare, anche al buio, a una distanza di riconoscimento da 0,6 a 0,9 metri. In occasione del Prime Day, è possibile acquistare SwitchBot Lock Ultra Vision Combo su Amazon a 239,99 euro (scontata del 20%) oppure la versione senza sblocco con il volto Lock Ultra Touch Combo a 189,99 euro (scontata del 24%).

SwitchBot Air Purifier

Gli sconti sono ancora più cospicui scegliendo i purificatori d’aria della serie Air Purifier di SwitchBot, prodotti silenziosi (meno di 20 dB) capaci di eliminare muffa, polvere e polline grazie a dei filtri particolarmente efficienti (filtrazione a 3 strati con primo strato di pre-filtrazione per i peli degli animali domestici, filtro HEPA contro i batterie e filtro a carbonio per l’odore degli animali domestici), purificatori che in occasione del Prime Day di Amazon sono acquistabili in offerta al prezzo di 119,99 euro (-50%) nella versione standard, e a 169,99 euro (-43%) la versione da tavolo.

SwitchBot Curtain 3 Rod

Molto interessante anche l’offerta su SwitchBot Curtain 3 Rod, un dispositivo che rende smart le tende che pesano fino a 15 kg. È compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri, ma è dotato anche di un telecomando Bluetooth che permette di gestire il tutto, volendo anche usufruendo dei controlli legati al sensore di illuminazione integrato per adattarsi meglio ai diversi momenti della giornata. In occasione dell’Amazon Prime Day SwitchBot Curtain 3 Rod è in offerta al prezzo di 62,99 euro scontato del 37%.

SwitchBot Battery Circulator Fan

Decisamente utile con le temperature estreme di questi giorni SwitchBot Battery Circulator Fan, un ventilatore smart a batteria molto silenzioso (24 dB) ma potente (fino a 12 metri di copertura), dotato di quattro modalità di funzionamento e compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri. In occasione del Prime Day di Amazon si può portare a casa a 79,99 euro, un prezzo molto ribassato rispetto al listino, considerando lo sconto del 38%.

SwitchBot Garage Door Opener

Non poteva mancare in questa selezione di offerte di SwitchBot Garage Door Opener, un dispositivo di automazione che rende smart la propria porta del garage. È un dispositivo certificato Matter che supporta IFTT, Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri, che non richiede di alcun hub né di abbonamenti mensili ma si gestisce tramite app, supporta gli avvisi in tempo reale e vari metodi di controllo che semplificano la gestione del proprio garage. Costa 27,49 euro in offerta su Amazon, scontato del 29%.

SwitchBot Hub 3 e le altre offerte

Chiudiamo questa rassegna con SwitchBot Hub 3, un dispositivo che fa da centro di controllo dei dispositivi intelligenti essendo nel contempo un termometro WiFi e un igrometro. Supporta Matter oltre a IFTT, Alexa, Siri e Google Home. In occasione del Prime Day di Amazon è disponibile in offerta al prezzo di 97,49 euro, scontato del 25%.

Queste erano le migliori offerte di SwitchBot per il Prime Day 2025 di Amazon, che vi ricordiamo essere disponibili su Amazon fino all’11 luglio, e anche oltre tale termine sul sito ufficiale di SwitchBot, fino al 17 luglio compreso. Comunque, per una panoramica più completa vi lasciamo al link allo store di SwitchBot con tutti i prodotti in offerta.

Leggi anche: Tutte le nostre guide agli acquisti sui prodotti tech

Vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.

Informazione pubblicitaria