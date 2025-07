Per la prima volta in quindici edizioni il Prime Day di Amazon, l’evento dedicato agli iscritti al programma Amazon Prime, durerà ben 4 giorni, il doppio rispetto allo scorso anno. Un’occasione davvero ghiotta per approfittare delle offerte che riguardano centinaia di migliaia di prodotti di ogni genere e marca, con i prezzi migliori di questa prima parte del 2025.

In questo articolo vi segnaliamo le migliori offerte di Roborock, uno dei brand più apprezzati nel mercato degli aspirapolvere robot e delle pulizie domestiche, che ha deciso di anticipare il periodo per usufruire delle promo, oggi già attive.

. Abbiamo preparato una selezione dei prodotti più interessanti, andando a coprire tutte le fasce di prezzo così da permettere a chiunque, a seconda del proprio budget, di trovare il miglior prodotto disponibile. Senza ulteriori indugi andiamo quindi a scoprire nel dettaglio quali sono i prodotti selezionati.

Roborock Saros 10R

Roborock ha svelato al CES 2025 un nuovo dispositivo di punta, il Saros 10R (qui trovate anche il nostro confronto con Saros 10), che rappresenta una delle innovazioni più significative dell’azienda per l’anno. Questo modello eccelle grazie al suo sistema di rilevamento spaziale 3D ToF, che gli consente di muoversi agilmente. Il suo profilo ribassato gli permette di inserirsi con facilità anche negli spazi più ristretti, come sotto i mobili bassi. Inoltre, è in grado di schivare con precisione gli ostacoli imprevisti non registrati sulla mappa, garantendo una navigazione senza interruzioni.

Per un’igiene impeccabile, Roborock Saros 10R è equipaggiato con un doppio panno rotante per un lavaggio profondo delle superfici. Il suo sistema anti-groviglio con spazzola DuoDivide combinata alla laterale FlexiArm Riser permette di raccogliere ogni tipo di residuo e mantenere il device pulito. Un’ulteriore innovazione è la funzione di estensione del panno destro, che permette al dispositivo di pulire a fondo lungo i bordi di pareti e arredi, ottimizzando la copertura totale.

La stazione di ricarica multifunzione arricchisce l’esperienza d’uso, offrendo un rifornimento automatico di acqua e soluzione detergente. Questa base è inoltre dotata di un sistema che igienizza e asciuga i panni con aria calda e raccoglie autonomamente la polvere in un contenitore dedicato, riducendo al minimo l’intervento dell’utente.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Roborock Saros 10R su Amazon a 1.249.99 euro invece di 1.499,99 euro, prezzo valido fino all’11 luglio.

Roborock QV 35A

Se cercate un robot aspirapolvere di alta qualità senza spendere una fortuna, questo modello fa al caso vostro. Si colloca nella fascia media del mercato, ma le sue prestazioni non hanno nulla da invidiare a dispositivi più costosi. È equipaggiato con un doppio mocio rotante che può essere sollevato automaticamente quando non serve, o mentre il robot rientra alla base, evitando così di lasciare tracce umide sui pavimenti.

Grazie alla sua tecnologia a luce strutturata Reactive Tech, è in grado di identificare e aggirare gli ostacoli imprevisti con estrema precisione, persino in ambienti complessi, mantenendo un’efficienza impeccabile. Il sensore laser posizionato sulla parte superiore gli consente di muoversi agilmente per casa, creando mappe dettagliate anche su più piani. La sua stazione di ricarica è altrettanto efficiente: raccoglie la polvere e si occupa di lavare e asciugare i panni, minimizzando l’intervento da parte dell’utente.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Roborock QV 35A su Amazon a 399,99 euro invece di 589,99 euro, valido solo fino all’11 luglio

Roborock Q7 L5+

Uno dei principali vantaggi di Roborock Q7 L5+ risiede nel suo costo contenuto, rendendolo un’opzione estremamente attraente. Questo modello vanta una potenza di aspirazione di 8.000 Pa, ampiamente sufficiente per igienizzare efficacemente anche gli spazi più impegnativi. È inoltre equipaggiato con un panno in microfibra, il cui livello di umidità può essere controllato su diversi livelli, che ottimizza la pulizia, rimuovendo anche le macchie più ostinate dal pavimento.

La forza aspirante del robot aumenta automaticamente quando rileva un tappeto, garantendo la raccolta dello sporco più profondo e lasciando dietro di sé solo superfici impeccabili. Sia la spazzola spazzola integrata con pettine JawScrapers che quella laterale sono state progettate con accorgimenti tecnologici che minimizzano la formazione di grovigli dovuti a peli e capelli. La base di ricarica è altrettanto pratica, capace di raccogliere la polvere aspirata e depositarla in un sacchetto che richiede lo svuotamento solo ogni due mesi circa, semplificando notevolmente la manutenzione per l’utente.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Roborock Q7 L5+ su Amazon a 269,99 euro invece di 389,99 euro, valido solo fino all’11 luglio

Roborock F25 RT

Se siete orientati verso una lavapavimenti capace di eliminare anche le incrostazioni più ostinate, il modello F25 RT è la risposta ideale. Grazie al suo design ultra-piatto, il corpo motore può essere inclinato fino a 180 gradi, permettendovi di pulire agevolmente anche sotto mobili e letti, senza compromettere l’efficienza del sistema di aspirazione.

Con una forza aspirante di 20.000 Pa e una spazzola edge-to-edge, potrete pulire a filo di mobili e pareti, senza lasciare alcuna zona trascurata. La spazzola motorizzata è stata ingegnerizzata per ridurre al minimo la formazione di grovigli di peli e capelli, grazie al pettine JawScrapers™,un grande vantaggio per chi ha capelli lunghi o animali domestici in casa. Una volta riposta sulla base, basta premere un tasto per attivare una procedura di pulizia automatica che impiega acqua calda per sciogliere i residui e aria calda per asciugare rapidamente la spazzola, prevenendo la formazione di muffe e la proliferazione batterica.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Roborock F25 RT su Amazon a 229 euro invece di 299 euro

Altri prodotti Roborock in offerta

Potete trovare l’elenco completo dei prodotti Roborock in promozione visitando la pagina dedicata su Amazon, raggiungibile utilizzando il link sottostante.

PRIME DAY ⭐️ Offerte Roborock su Amazon

