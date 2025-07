Apple AirPods Pro 2 scendono a 189€ invece di 279€ del listino ufficiale durante il Prime Day, rappresentando uno sconto del 32% che li rende finalmente accessibili a un pubblico più ampio. Questi auricolari wireless Apple di seconda generazione con ricarica USB-C combinano tecnologie avanzate come la cancellazione attiva del rumore e l’audio spaziale personalizzato, offrendo un’esperienza sonora premium a un prezzo mai visto prima. Con il potente chip H2 e una resistenza IPX4, si confermano come riferimento nel settore degli auricolari true wireless. Vediamo nel dettaglio cosa li rende così speciali.

Apple Airpods Pro 2: tecnologie avanzate per un audio superiore

Apple AirPods Pro 2 integrano il chip H2 di nuova generazione che migliora significativamente le prestazioni audio e l’efficienza energetica rispetto al predecessore. La cancellazione attiva del rumore raggiunge livelli superiori grazie agli algoritmi avanzati, mentre la modalità Trasparenza permette di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante quando necessario.

L’audio spaziale personalizzato si adatta alla forma unica dell’orecchio di ciascun utente, creando un’esperienza sonora immersiva che simula un sistema surround. La funzione Adaptive Audio regola automaticamente le impostazioni in base all’ambiente e all’attività, ottimizzando costantemente l’esperienza d’ascolto.

Le specifiche tecniche includono:

Autonomia : fino a 6 ore di riproduzione continua, 30 ore totali con custodia

: fino a 6 ore di riproduzione continua, 30 ore totali con custodia Resistenza : certificazione IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua

: certificazione contro sudore e schizzi d’acqua Connettività : Bluetooth 5.3 per una connessione stabile e a basso consumo

: per una connessione stabile e a basso consumo Peso : solo 5,3 grammi per auricolare, 45,6 grammi per la custodia

: solo per auricolare, per la custodia Custodia: ricarica MagSafe e USB-C per massima versatilità

La comodità d’uso è garantita da tre taglie di gommini inclusi nella confezione, permettendo una vestibilità perfetta per ogni tipo di orecchio.

Offerta imperdibile: risparmio di 90 euro su Amazon

Il prezzo attuale di 189€ rappresenta un risparmio di 90€ rispetto al listino ufficiale di 279€, corrispondente a uno sconto del 32%. Su Amazon l’offerta è attiva con disponibilità immediata e spedizione Prime gratuita per gli abbonati.

La promozione riguarda la versione aggiornata con custodia di ricarica USB-C, lanciata nel settembre 2023, che sostituisce la precedente variante Lightning. Questo aggiornamento garantisce una maggiore compatibilità con i dispositivi moderni e una ricarica più universale.

L’offerta include:

Garanzia ufficiale Apple di 2 anni

di 2 anni Spedizione gratuita con Amazon Prime

con Amazon Prime Reso gratuito entro 30 giorni

entro 30 giorni Tre taglie di gommini in silicone incluse

in silicone incluse Cavo di ricarica USB-C nella confezione

La disponibilità è limitata alle scorte attuali, considerando che si tratta di uno dei minimi storici mai registrati per questo prodotto su Amazon Italia.

