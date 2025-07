Il Prime Day di Amazon è già iniziato e uno dei prodotti più interessanti in sconto in questo momento è Tineco Floor One S9 Artist. L’aspirapolvere e lavapavimenti, infatti, è protagonista di una promo da cogliere al volo con ben 300 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato. Per sfruttare l’offerta c’è tempo fino al prossimo 11 luglio (ma le unità disponibili in sconto potrebbero terminare prima). Andiamo a scoprire i dettagli della promozione.

Tineco Floor One S9 Artist: l’offerta del Prime Day

Grazie alla promozione in corso su Amazon, valida in occasione del Prime Day (ma partita in anticipo rispetto all’iniziativa di Amazon che sarà attiva tra l’8 e l’11 luglio), è ora possibile acquistare il Tineco Floor One S9 Artist con un prezzo ridotto a 599 euro, con uno sconto del 33% (pari a 300 euro) rispetto al prezzo consigliato.

Si tratta di un aspirapolvere e lavapavimenti, caratterizzato da un design ricercato (e ispirato all’aurora boreale) ma soprattutto da un comparto tecnico di primissimo livello, in grado di garantire una pulizia completa di casa, grazie alle sue funzionalità avanzate.

Tineco Floor One S9 Artist si caratterizza per una potenza di aspirazione di 22.000 Pa. Il modello può funzionare senza il collegamento diretto alla rete elettrica, grazie alla batteria integrata. Con una carica completa è possibile ottenere fino a 50 minuti di autonomia.

Con uno spessore di appena 12,85 cm e la possibilità di funzionare anche con un’angolazione di 180°, il modello di ‘Tineco è in grado di raggiungere facilmente anche punti della casa che, di solito, sono difficilissimi da raggiungere con prodotti di questo tipo. Tineco Floor One S9 Artist, infatti, è pensato per pulire facilmente sotto letti, divani e mobili.

Da segnalare anche il supporto al sistema di autopulizia FlashDry che combina il lavaggio con acqua calda e l’asciugatura a 85°, per una pulizia igienica e senza residui. Un altro elemento centrale del prodotto di Tineco è il sistema DualBlock a doppio raschietto che previene l’aggrovigliamento dei capelli e rimuove l’acqua sporca con un raschietto lineare.

Vicino l’impugnatura, inoltre, il dispositivo può contare su uno schermo digitale che racchiude tutte le informazioni legate al funzionamento e all’autonomia residua, permettendo all’utente di tenere sempre tutto sotto controllo. Con il sensore iLOOP è possibile sfruttare il sistema che regola in automatico la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua, in base alle necessità.

Grazie alla promozione del Prime Day, è ora possibile acquistare il Tineco Floor One S9 Artist con un prezzo ridotto a 599 euro.