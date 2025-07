EcoFlow gioca d’anticipo con il lancio dei Prime Day Deals su Amazon, disponibili in anticipo rispetto alla partenza del Prime Day 2025, che scatterà l’8 luglio, con tante offerte riservate agli utenti Amazon Prime. Le offerte lanciate da EcoFlow continueranno fino al prossimo 11 luglio (o fino a esaurimento scorte) e garantiscono sconti fino al 40%. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alla nuova promo di Ecoflow.

EcoFlow: le offerte del Prime Day

A disposizione degli utenti interessati alle offerte EcoFlow ci sono svariati prodotti. L’azienda ha lanciato sconti dedicati alla sua gamma disponibile su Amazon, andando a considerare sia i prodotti per il fotovoltaico e la serie Stream che le power station portatili.

Tra i prodotti della serie Stream troviamo:

Per quanto riguarda gli sconti riservati alle power station portatili, invece, tra le offerte troviamo:

Alcuni sconti potrebbero non essere ancora partiti o comunque potrebbero essere temporaneamente non disponibili. In tal caso, consigliamo di aggiungere il prodotto desiderato al carrello per tenerlo d’occhio e completare l’acquisto quando tornerà disponibile.

Per un quadro completo sulle offerte EcoFlow del Prime Day di Amazon potete dare un’occhiata anche allo store del brand su Amazon, accessibile qui di sotto: