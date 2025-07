All’inizio di quest’anno, in occasione del CES 2025 di Las Vegas, Aptera ha mostrato un prototipo di veicolo ad energia solare, realizzato in collaborazione con Pininfarina, grazie al cui apporto può contare su un design curato sin nei minimi particolari e caratterizzato da tre ruote.

Ebbene, Artemis – questo il nome del prototipo scelto da Aptera – è stato presentato ufficialmente in California e il produttore ha annunciato che è finalmente pronto per l’inizio della produzione in serie.

Le principali caratteristiche di Aptera Artemis

Ricordiamo che il veicolo di Aptera è pensato per due passeggeri e può contare su una serie di pannelli solari integrati nella sua carrozzeria, grazie ai quali è in grado di generare fino a 4 kWh al giorno, capaci di garantire fino a 65 Km di autonomia solare, da aggiungersi a quella fornita dalla batteria agli ioni di litio da 44 kWh (che garantisce un’autonomia di circa 650 Km).

Tra le principali caratteristiche di Aptera Artemis troviamo un doppio motore elettrico da 204 CV, capace di offrire un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in appena 3,5 secondi e una velocità massima limitata a 180 Km/h. In un secondo momento il produttore dovrebbe lanciare una variante da 150 CV con prestazioni leggermente inferiori.

Ed ancora, chi acquisterà il veicolo di Aptera potrà contare su un ampio display touch centrale da 15 pollici, finiture curate, il supporto per la ricarica wireless del telefono e quattro telecamere, studiate per migliorare la visibilità e la sicurezza alla guida, eliminando gli eventuali angoli ciechi.

Per quanto riguarda le dimensioni, Aptera Artemis è lungo 4,36 metri, largo 2,23 metri e alto 1,44 metri e mette a disposizione degli utenti un capiente vano di carico da 708 litri, il tutto per un peso di 816 kg.

Il produttore ha già annunciato la prossima iniziativa promozionale, dando appuntamento per l’Aptera Solar Road Trip, un viaggio dimostrativo da Huntington Beach a Palo Alto per presentare il veicolo e promuovere la mobilità a zero emissioni.