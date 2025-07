Continuiamo a parlare di Tineco, uno dei tanti brand che ha deciso di anticipare le offerte del Prime Day di Amazon, che quest’anno andrà avanti per ben 4 giorni, scontando numerosi dispositivi. Oggi tocca a Tineco CARPET ONE Cruiser, un dispositivo ideale per chi ha moquette in casa o grandi tappeti da tenere sempre puliti. Con uno sconto di ben 140 euro siamo di fronte a un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire, così da avere un valido strumento per igienizzare al meglio anche superfici così delicate da mantenere.

Tappeti e moquette igienizzati e in ordine

Anche se i moderni aspirapolvere robot, così come i più tradizionali aspirapolvere cordless, sono in grado di raccogliere polvere e sporco dai tappeti, riconoscendoli e aumentando la potenza di aspirazione, non sono in gradi di lavarli e di procedere quindi a una sanificazione/igienizzazione approfondita. Serve un dispositivo dedicato e Tineco CARPET ONE Cruiser è la risposta a qualsiasi problema, con le sue tecnologie pensate appositamente per lavare e asciugare tappeti e moquette.

Il nuovo serbatoio per l’acqua pulita e quella sporca (ovviamente separate) è posizionato sopra la spazzola principale, così da migliorare la maneggevolezza alleggerendo l’impugnatura. Il sistema SmoothPower offre tre livelli di assistenza bidirezionale sulle ruote, spingendo e tirando al posto dell’utente, così da rendere leggero e manovrabile il dispositivo, anche da bambini o anziani.

Il nuovo posizionamento del serbatoio garantisce anche una maggiore pressione sul pavimento, così da migliorare l’efficienza della pulizia, il tutto mantenendo il rumore al livelli accettabili. Per evitare di dover aspettare diverse ore per l’asciugatura di tappeto e moquette, operazione che a lungo andare potrebbe portare alla formazione di muffe o cattivi odori, Tineco CARPET ONE Cruiser utilizza aria a 75ºC per accelerare di otto volte il processo di asciugatura.

Un elemento PTC provvede a riscaldare l’aria da soffiare sul tappeto, mentre l’acqua in eccesso viene aspirata per ridurre i tempi di asciugatura. Un apposito sistema di filtraggio separa pelucchi e detriti, mantenendo efficace il processo di asciugatura. Durante l’asciugatura viene effettuato un controllo in tempo reale di temperatura e umidità, evitando il surriscaldamento di tappeti e moquette così da prolungarne la durata. Ancora una volta il sistema di colori di Tineco aiuta a comprendere quando il tappeto è asciutto: luce rossa per il tappeto umido, luce blu per il tappeto asciutto.

La spazzola ruota a ben 3000 giri al minuto, e il sistema V-Force, insieme a una potenza di aspirazione di 130 watt, garantisce la rimozione efficace di ogni tipo di sporco. La tecnologia iLoop regola autonomamente la potenza di aspirazione così da prolungare la durata della batteria e il tubo flessibile consente di lavare e aspirare anche sugli scalini o sulle aree più difficili da raggiungere.

Al termine della pulizia è sufficiente posizionare il dispositivo sulla base di ricarica e premere il tasto per avviare la procedura automatica di pulizia. In appena due minuti il rullo, spa spazzola e il condotto di aspirazione vengono puliti, senza che sia necessario smontare alcun elemento, e in altri tre minuti un getto d’aria calda a 55ºC provvede ad asciugare, utilizzando anche l’effetto centrifuga, la spazzola principale.

In occasione del Prime Day, fino all’11 luglio, potete portarvi a casa Tineco CARPET ONE Cruiser con uno sconto di ben 140 euro, davvero niente male.

PRIME DAY ⭐️ Potete acquistare Tineco CARPET ONE Cruiser su Amazon a 559 euro invece di 699 euro. E con il coupon TINPRIME25 avete uno sconto aggiuntivo del 6%.

