Hisense Smart TV 43A6Q raggiunge un prezzo davvero interessante su Amazon: 268,99€ invece di 369€, con un risparmio di oltre 100 euro. Questo modello 2025 della serie A6Q combina tecnologia 4K Ultra HD con funzionalità smart avanzate, rappresentando un’ottima scelta per chi cerca qualità e convenienza in un televisore da 43 pollici.

Hisense 43A6Q: specifiche tecniche e funzionalità smart

Il televisore monta un pannello VA da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) e tecnologia Direct LED per una retroilluminazione uniforme. La qualità dell’immagine è supportata da Dolby Vision e HDR10, che garantiscono colori più vividi e contrasti migliorati rispetto ai contenuti standard.

Il sistema operativo VIDAA U8 offre accesso diretto alle principali piattaforme di streaming e si integra perfettamente con Alexa Built-in per il controllo vocale. La presenza di VIDAA Voice amplia ulteriormente le possibilità di interazione hands-free con il dispositivo.

Per i videogiocatori, la Game Mode Plus include funzionalità come ALLM (Auto Low Latency Mode) e Game Bar, ottimizzando automaticamente le impostazioni per ridurre il lag durante le sessioni di gioco. Il processore MediaTek MT9603 con architettura ARM Cortex-A53 quad-core da 1500 MHz garantisce fluidità nell’utilizzo dell’interfaccia smart.

Il comparto audio supporta Dolby Atmos per un’esperienza sonora immersiva, mentre il sintonizzatore DVB-T2/S2 HEVC 10 assicura compatibilità con i servizi lativù 4K. La connettività include multiple porte HDMI e USB per collegare dispositivi esterni.

Le specifiche tecniche mostrano angoli di visione di 178° orizzontali e verticali, luminosità di 200 cd/m² e rapporto di contrasto di 5000:1. Le dimensioni senza supporto sono 963 x 560 x 74 mm con un peso di 6,8 kg, mentre la compatibilità VESA 200 x 300 mm permette il montaggio a parete.

Offerta Amazon: risparmio di 100 euro sul prezzo di listino

L’offerta attuale su Amazon porta Hisense Smart TV 43A6Q a 268,99€ rispetto al prezzo originale di 369€, con uno sconto del 27% che si traduce in un risparmio di 100,01€. Si tratta di un prezzo particolarmente competitivo per un televisore 4K del 2025 con queste caratteristiche.

Il modello è disponibile con spedizione gratuita tramite Amazon e beneficia della garanzia standard del produttore. La disponibilità risulta immediata, senza tempi di attesa aggiuntivi per la consegna.

Considerando che il prezzo di mercato per televisori 4K da 43 pollici con funzionalità smart avanzate si aggira normalmente sui 300-400€, questa offerta posiziona il modello Hisense in una fascia molto vantaggiosa. La presenza di tecnologie come Dolby Vision, Game Mode Plus e controllo vocale integrato rendono l’acquisto ancora più conveniente.

