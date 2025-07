Le cuffie da gaming CORSAIR VOID v2 scendono sotto i 100€ per la prima volta su Amazon, rappresentando un’occasione imperdibile per chi cerca cuffie gaming wireless di qualità. Con un prezzo di 99,99€ invece di 119,99€, questo headset con Dolby Atmos e 70 ore di autonomia offre caratteristiche premium a un costo accessibile. La combinazione di doppia connettività wireless (2.4GHz e Bluetooth) e ricarica rapida rende CORSAIR VOID v2 una scelta versatile per gaming su PC, PS5, PS4 e dispositivi mobili. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo headset al prezzo più conveniente mai registrato.

Corsair Void v2: audio immersivo e comfort per sessioni di gioco prolungate

Le cuffie CORSAIR VOID v2 si distinguono per i suoi driver dinamici da 50mm con magneti al neodimio, capaci di riprodurre frequenze da 20Hz a 20kHz con una sensibilità di 116 dB. L’integrazione del Dolby Atmos trasforma l’esperienza audio in un ambiente tridimensionale, migliorando significativamente la percezione spaziale durante il gaming e rendendo più facile individuare nemici e suoni ambientali.

L’autonomia rappresenta uno dei punti di forza principali: 70 ore di utilizzo continuo con connessione 2.4GHz e fino a 130 ore tramite Bluetooth. La ricarica rapida permette di ottenere diverse ore di utilizzo con soli 15 minuti di carica, eliminando i tempi morti durante le sessioni di gioco più intense.

Il design ergonomico include cuscinetti in memory foam che garantiscono comfort anche dopo ore di utilizzo, mentre il peso contenuto di 390 grammi riduce l’affaticamento del collo. Il microfono omnidirezionale con cancellazione del rumore assicura comunicazioni chiare con i compagni di squadra.

La doppia connettività wireless offre flessibilità d’uso: la connessione 2.4GHz garantisce latenza minima per il gaming competitivo, mentre il Bluetooth permette di utilizzare le cuffie con smartphone e tablet per musica e chiamate.

Offerta Amazon: risparmio di 20€ sul prezzo di listino

CORSAIR VOID v2 sono disponibili su Amazon a 99,99€ invece del prezzo originale di 119,99€, con un risparmio del 17% pari a 20€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, lanciato ad aprile 2025 e già apprezzato dalla community gaming.

L’offerta include la spedizione gratuita per tutti gli ordini e la garanzia Amazon standard. La disponibilità è immediata con consegna rapida, mentre le scorte potrebbero essere limitate considerando l’entità dello sconto applicato.

In sconto la versione Carbon con finitura nera elegante, compatibile con PC, PS5, PS4, Nintendo Switch e dispositivi mobili. La confezione include cuffie, cavo USB-C per la ricarica, dongle USB per la connessione 2.4GHz e documentazione.

