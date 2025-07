Roborock QV 35A scende finalmente sotto la soglia dei 400€ su Amazon con un prezzo di 399€ invece di 589,99€, registrando uno sconto del 32% che rappresenta un risparmio di quasi 191€. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione porta nelle case italiane la tecnologia antigroviglio e una potenza di aspirazione da 8000Pa, caratteristiche che lo rendono particolarmente appetibile per chi cerca una soluzione di pulizia completa e automatizzata. La stazione tutto-in-uno con autolavaggio e asciugatura ad aria fredda elimina gran parte della manutenzione manuale, mentre il sistema di evitamento ostacoli garantisce una navigazione intelligente degli spazi domestici.

Potenza e tecnologia del Roborock QV 35A

Roborock QV 35A si distingue nel panorama dei robot aspirapolvere per la sua impressionante potenza di aspirazione da 8000Pa, un valore che lo colloca tra i dispositivi più performanti della categoria. Questa forza aspirante si rivela particolarmente efficace nella rimozione di peli di animali, polvere fine e detriti di varie dimensioni sia su pavimenti duri che su tappeti.

Il sistema antigroviglio rappresenta una delle innovazioni più apprezzate: le spazzole sono progettate per minimizzare l’accumulo di capelli e peli, riducendo significativamente gli interventi di manutenzione. Il contenitore della polvere da 330ml offre una capacità adeguata per sessioni di pulizia prolungate.

La funzione lavapavimenti integra due testine rotanti che girano a 200 RPM, garantendo una pulizia umida efficace. Il panno sollevabile si adatta automaticamente al tipo di superficie, mentre il sistema di navigazione intelligente con evitamento ostacoli permette al robot di muoversi agilmente tra mobili e oggetti.

La compatibilità con assistenti vocali di terze parti aggiunge un livello di controllo intuitivo, mentre il design compatto consente la pulizia sotto i mobili, raggiungendo zone spesso trascurate da altri dispositivi.

Offerta Amazon con risparmio di 191 euro

L’offerta attuale su Amazon propone Roborock QV 35A a 399€ rispetto al prezzo di listino di 589,99€, con un risparmio del 32% pari a 190,99€. Il prodotto è disponibile in colorazione bianca e viene venduto direttamente da Roborock Official EU, garantendo l’autenticità e la garanzia ufficiale del produttore.

La stazione tutto-in-uno inclusa nella confezione offre funzionalità di autolavaggio e asciugatura ad aria fredda dei panni, riducendo drasticamente gli interventi manuali. Questa caratteristica, combinata con il prezzo scontato, rende l’investimento particolarmente conveniente considerando il livello tecnologico del dispositivo.

L’offerta non presenta limitazioni temporali specifiche, ma data la significativa riduzione di prezzo e la popolarità del brand, la disponibilità potrebbe variare rapidamente. La spedizione è gestita attraverso i canali Amazon standard, garantendo i consueti tempi di consegna.

Per non perdere le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le promozioni più interessanti e a ErroriBomba per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi prodotto.