Dal continente asiatico arrivano nuove interessanti indiscrezioni relative a quelli che sarebbero i progetti di Apple per quanto riguarda le tanto chiacchierate versioni pieghevoli di iPhone e iPad.

Stando a quanto viene riportato da DigiTimes, delle fonti interne alla catena di fornitori del colosso di Cupertino avrebbero rivelato che l’azienda statunitense avrebbe deciso di sospendere per il momento lo sviluppo di un modello di iPad pieghevole, ciò per una combinazione di difficoltà produttive e preoccupazioni relative ai costi.

In particolare, pare che a preoccupare Apple fossero da una parte le difficoltà incontrate nella creazione di pannelli OLED pieghevoli di grandi dimensioni e senza pieghe e, dall’altra, la limitata domanda di tablet pieghevoli da parte degli utenti.

Apple prepara il lancio di un iPhone pieghevole

Sempre secondo le indiscrezioni, Apple avrebbe deciso di cambiare strategia per quanto riguarda i dispositivi pieghevoli e dedicare tutti i suoi sforzi sul lancio di un iPhone, in modo da avere una valida alternativa alle tante soluzioni della concorrenza già disponibili da alcuni anni.

Lo scorso mese lo sviluppo del melafonino pieghevole avrebbe raggiunto la fase di prototipo P1 e nei programmi del colosso di Cupertino dovrebbe entrare all’inizio del 2026 nella fase Engineering Verification Test (EVT).

Tra le caratteristiche di tale device dovremmo trovare un display OLED pieghevole da 7,8 pollici realizzato da Samsung, una scocca in lega di titanio con cerniera in metallo liquido per una maggiore resistenza (nelle speranze di Apple la piega dovrebbe essere quasi invisibile) e un sensore Touch ID montato sulla parte laterale.

Il primo iPhone pieghevole potrebbe essere lanciato a settembre 2026 e il suo prezzo potrebbe aggirarsi tra i 2.100 e i 2.300 dollari.

Per l’iPad pieghevole, invece, probabilmente ci sarà da attendere almeno per un paio di anni.