Chi cerca una stazione di ricarica capace di alimentare fino a 6 dispositivi contemporaneamente senza compromessi sulla velocità, ha trovato l’occasione giusta. Il caricatore USB-C da 220W di GREATJINGY-EU combina la potenza di un caricatore desktop con la compattezza della tecnologia GaN, e grazie a un doppio coupon su Amazon scende da 69,99€ a soli 24,49€. Un risparmio del 65% che trasforma questo accessorio da investimento a vero affare, considerando che molti caricatori singoli costano di più.

Tecnologia GaN e sei porte per la ricarica perfetta

La vera forza di questo caricatore risiede nella tecnologia GaN (Nitruro di Gallio), che permette di concentrare 220W di potenza in dimensioni ridotte rispetto ai tradizionali caricatori al silicio. La configurazione delle porte è studiata per massimizzare la versatilità: 4 porte USB-C e 2 porte USB-A garantiscono compatibilità totale con qualsiasi dispositivo moderno.

Le porte USB-C supportano Power Delivery 3.0 e PPS 3.3 (Programmable Power Supply), tecnologie che ottimizzano automaticamente voltaggio e corrente per ogni dispositivo collegato. Questo significa che un MacBook Pro riceverà i 100W necessari per la ricarica rapida, mentre un iPhone o un iPad si caricheranno alla velocità ottimale senza sprechi energetici. La presenza delle porte USB-A mantiene la compatibilità con accessori meno recenti, rendendo questa stazione universale per qualsiasi setup tecnologico.

La gestione intelligente della potenza distribuisce automaticamente i 220W totali tra tutti i dispositivi collegati, evitando sovraccarichi e garantendo sempre la massima sicurezza durante la ricarica.

Doppio coupon per un prezzo incredibile

L’offerta su Amazon prevede l’applicazione di due coupon cumulabili che trasformano completamente il rapporto qualità-prezzo. Il primo coupon del 50% si attiva inserendo il codice HIINC9NY al checkout, mentre il secondo sconto del 15% si applica automaticamente. Dal prezzo originale di 69,99€ si arriva così a 24,49€, con un risparmio netto di 45,50€.

Considerando che caricatori GaN di qualità simile con meno porte superano facilmente i 50€, questo prezzo rappresenta un’opportunità rara nel settore degli accessori di ricarica. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita per i membri Prime, e il prodotto è venduto direttamente da GREATJINGY-EU tramite Amazon, garantendo assistenza e politiche di reso standard.

