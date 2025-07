A partire dal 1° luglio 2025 entra ufficialmente in vigore un’importante novità che interesserà milioni di utenti italiani, l’introduzione della nuova Bolletta luce e gas in un formato unificato e più chiaro; la riforma, frutto di un articolato percorso di consultazione avviato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), punta a rendere la lettura della bolletta molto più comprensibile e trasparente, sia per le famiglie sia per le piccole e medie imprese, con l’obbiettivo di semplificare un documento che spesso e volentieri si è rivelato ostico persino agli utenti più attenti.

Come precisato dall’autorità, la novità non coinvolge i clienti ancora in regime di Maggior Tutela, ma interessa tutti coloro che si trovano sul mercato libero (famiglie, condomini, PMI e altre utenze BT come box, magazzini e cantine); vediamo più da vicino cosa cambia.

Un frontespizio uguale per tutti e due riquadri fondamentali con la nuova bolletta energia

La nuova bolletta si presenterà con un frontespizio unificato, ossia una prima pagina identica per tutti i venditori, dove verranno esposte in maniera sintetica e immediata le principali informazioni: l’importo totale da pagare, i dati del cliente, il tipo di servizio, il contratto di fornitura e i riferimenti di fatturazione e pagamento. In sostanza l’utente avrà a colpo d’occhio tutte le indicazioni essenziali senza dover scorrere pagine e pagine di voci complesse.

Tra le novità di maggior rilievo spiccano due riquadri che aiuteranno concretamente a comprendere i costi:

lo Scontrino dell’energia -> illustra in modo chiaro la formazione del prezzo complessivo, riportando la classica formula quantità x prezzo e distinguendo tra le diverse componenti, ovvero quota consumi (cioè quella parte legata direttamente ai kWh o metri cubi effettivamente utilizzati), quota fissa (indipendente dai consumi) e quota potenza (per la bolletta elettrica, relativa alla potenza impegnata). Ogni voce è ulteriormente suddivisa tra spesa per la vendita e spesa per la rete e oneri generali, con il vantaggio di poter verificare in modo trasparente cosa si sta pagando; sempre nello stesso riquadro trovano spazio l’IVA, le accise, eventuali bonus sociali, more, servizi aggiuntivi e persino il canone RAI.

-> illustra in modo chiaro la formazione del prezzo complessivo, riportando la classica formula quantità x prezzo e distinguendo tra le diverse componenti, ovvero quota consumi (cioè quella parte legata direttamente ai kWh o metri cubi effettivamente utilizzati), quota fissa (indipendente dai consumi) e quota potenza (per la bolletta elettrica, relativa alla potenza impegnata). Ogni voce è ulteriormente suddivisa tra spesa per la vendita e spesa per la rete e oneri generali, con il vantaggio di poter verificare in modo trasparente cosa si sta pagando; sempre nello stesso riquadro trovano spazio l’IVA, le accise, eventuali bonus sociali, more, servizi aggiuntivi e persino il canone RAI. il Box dell’offerta -> che contiene il Codice offerta (un identificativo utile anche sul portale istituzionale www.ilportaleofferte.it) e i dettagli contrattuali sottoscritti, così che il cliente possa controllare in autonomia se le condizioni applicate siano corrette.

Al di là delle due sezioni chiave, la bolletta presenterà una sezione dedicata agli Elementi informativi essenziali, che raccoglie in box ordinati tutti i dati del servizio: caratteristiche tecniche della fornitura, letture e consumi rilevati, eventuali ricalcoli, cronologia dei consumi e della potenza massima prelevata, stato dei pagamenti e di eventuali rateizzazioni.

Per chi desidera un’analisi più approfondita saranno comunque disponibili gli Elementi di dettaglio, ossia la parte della bolletta destinata a chi vuole verificare ogni singolo aspetto tecnico e amministrativo della fattura.

A supporto della nuova impostazione, ARERA lancerà nei prossimi giorni una campagna informativa su radio, TV e social, con l’obbiettivo di spiegare in modo semplice tutti i vantaggi e le modalità di consultazione del nuovo documento; la bolletta sarà inoltre fruibile in formato digitale standard, accessibile anche da QR code e link dedicati presenti in fattura.

Come anticipato in apertura, il formato aggiornato sarà utilizzato per le bollette emesse a partire dal 1° luglio 2025, se siete clienti del mercato libero conviene cominciare a familiarizzare con i nuovi termini e le nuove voci per evitare sorprese, e approfittare di una maggiore chiarezza.