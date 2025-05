Sono passate poche settimane dall’ultima rivisitazione delle tariffe da parte Octopus Energy e c’è già una novità. L’operatore ha effettuato una leggera varizione dei prezzi, specialmente nella tariffa fissa, che comunque lo rende ancora fra gli operatori più interessanti, sia per economicità, sia per il fatto che punta tutto su energia 100% rinnovabile e trasparenza.

Nuove tariffe luce e gas: ecco i dettagli

La novità lanciata da Octopus Energy riguarda anche questa volta le sue offerte commerciali, pensate per essere competitive e facili da comprendere. Il vero punto di forza è un costo di commercializzazione fisso particolarmente aggressivo che resta invariato rispetto all’ultima modifica: parliamo di soli 84 € all’anno, ovvero 7€ al mese, una cifra che si applica sia alle forniture di energia elettrica che a quelle di gas naturale. Per confronto, in media, i vari operatori propongono 120€ di costi di commercializzazione con un risparmio in questo caso di 36 euro. Anche le tariffe al consumo però sono convenienti.

Vediamo nel dettaglio cosa questo significa:

Energia Elettrica: Tariffa Fissa: Se preferite la stabilità, potete bloccare il prezzo della componente energia a 0,1298 €/kWh (IVA e imposte escluse), a cui si aggiunge il costo di commercializzazione annuo di 84 €. Una sicurezza per 12 mesi. Tariffa Variabile: Se invece siete più propensi a seguire l’andamento del mercato, l’opzione variabile indicizza il costo dell’energia al PUN (Prezzo Unico Nazionale) orario per fascia monoraria, con l’aggiunta di un piccolo spread di 0,011 €/kWh (IVA e imposte escluse). Anche qui, il costo di commercializzazione è di 84 €/anno.

Gas Naturale: Tariffa Fissa: Per il gas, la tariffa a prezzo bloccato prevede un costo della materia prima pari a 0,425 €/Smc (IVA e imposte escluse), sempre con il costo di commercializzazione di 84 €/anno. Tariffa Variabile: L’alternativa variabile segue l’indice PSV Day Ahead (PSVDAm), con uno spread aggiunto di 0,08 €/Smc (IVA e imposte escluse) e, come per le altre offerte, un costo fisso di commercializzazione di 84 €/anno.



> Attiva qui un’offerta luce (e/o gas) con Octopus Energy, il passaggio è gratuito << Link affiliato, guadagniamo una commissione dalle attivazioni idonee, che però non comporta aumenti di prezzi per chi acquista

La buona notizia? Queste tariffe non sono riservate solo ai nuovi clienti – per i quali il passaggio è completamente gratuito e gestibile online. Anche se siete già clienti Octopus Energy, potete beneficiare di queste nuove condizioni nel caso in cui fossero migliorative rispetto al vostro attuale contratto. Come? Basta un messaggio su WhatsApp – canale che si è rivelato particolarmente efficace e rapido, con risposte spesso in poche ore – al numero 02 3858 2776 facendo richiesta di cambio tariffa. La nuova offerta diventerà operativa a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della vostra richiesta.

Flessibilità e trasparenza: il metodo Octopus

Questa possibilità di aggiornare la propria tariffa non è una novità assoluta per chi conosce Octopus Energy. Come abbiamo potuto verificare nella nostra esperienza diretta, l’azienda permette ai propri clienti di passare a tariffe più convenienti anche durante il periodo di validità di un’offerta a prezzo fisso, semplicemente contattando il servizio clienti. Questo approccio riflette i valori fondamentali di Octopus: innovazione, trasparenza e sostenibilità. L’obiettivo dichiarato è demistificare il mercato dell’energia, offrendo soluzioni chiare, senza vincoli contrattuali opprimenti e con una fatturazione mensile facile da leggere. Le bollette, infatti, sono strutturate per evidenziare chiaramente i costi fissi (come quello di commercializzazione), i consumi, le imposte e gli oneri di sistema (questi ultimi, ricordiamolo, definiti da ARERA e uguali per tutti i fornitori).

Certo, l’interfaccia utente sul sito web rimane piuttosto essenziale – forse un po’ troppo basica per chi cerca un monitoraggio dettagliato dei consumi, tuttavia migliora di mese in mese ad esempio di recente hanno annunciato la loro App per Android e iOS. Sembra comunque una scelta volta a concentrare le risorse sull’efficienza del servizio clienti e sul mantenimento di prezzi competitivi, piuttosto che su funzionalità accessorie.

Un aspetto su cui Octopus Energy insiste molto è la sicurezza e l’attenzione alle truffe. Vi ricordiamo che l’unico numero ufficiale da cui potreste essere contattati è lo 02 3858 2776. Qualsiasi chiamata da altri numeri che si spacciano per Octopus, magari segnalando problemi inesistenti o proponendo cambi fornitore urgenti, va trattata con estrema cautela. In caso di dubbi, riagganciate e contattate voi direttamente l’azienda tramite i canali ufficiali.