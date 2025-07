Huawei Watch Fit 4 Pro conquista il mercato degli smartwatch con un design raffinato e funzionalità avanzate. Su Amazon Italia è disponibile a 244,99€ invece di 279€, con uno sconto che fa risparmiare oltre 33€. Un’opportunità interessante per chi cerca un dispositivo indossabile che unisca eleganza, resistenza e autonomia eccezionale.

Huawei Watch Fit 4 Pro: specifiche tecniche e design premium

Il cuore pulsante di questo smartwatch è il display AMOLED da 1.82 pollici protetto da vetro zaffiro, che garantisce una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. La costruzione premium si distingue per la lunetta in lega di titanio e il corpo in alluminio super-resistente da 550 MPa, materiali che assicurano durabilità senza compromettere il peso contenuto di soli 30,4 grammi (senza cinturino).

L’autonomia rappresenta uno dei punti di forza principali: la batteria dura fino a 10 giorni con uso normale, eliminando l’ansia da ricarica quotidiana tipica di molti competitor. Il sistema operativo HarmonyOS offre un’esperienza fluida e intuitiva, mentre la compatibilità con iOS e Android garantisce flessibilità d’uso.

Sul fronte del monitoraggio della salute, WATCH FIT4 Pro integra sensori avanzati per:

App ECG per elettrocardiogramma

per elettrocardiogramma Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca

Misurazione SpO2 per i livelli di ossigeno nel sangue

per i livelli di ossigeno nel sangue Analisi del sonno dettagliata

dettagliata GPS dual-band per tracking preciso delle attività outdoor

La resistenza all’acqua fino a 40 metri permette immersioni libere e nuoto, mentre le mappe offline garantiscono navigazione anche senza connessione smartphone. Il touchscreen always-on e i 4GB di memoria completano un pacchetto tecnico di alto livello.

Offerta Amazon: risparmio di ben 33 euro sul prezzo di listino

Amazon Italia propone Huawei Watch Fit 4 Pro a 245,99€ rispetto al prezzo originale di 279€, generando un risparmio di 33,01€. L’offerta include la garanzia estesa di 30 mesi direttamente da Huawei, un valore aggiunto significativo rispetto alla garanzia standard.

Il modello in promozione presenta cinturino in nylon verde e viene spedito direttamente da Amazon con le consuete garanzie di reso e assistenza clienti. La disponibilità è immediata e non sono richiesti codici coupon o promozioni aggiuntive per ottenere il prezzo scontato.

Considerando che si tratta di un lancio recente (maggio 2025) e le caratteristiche premium offerte, il prezzo attuale rappresenta un’opportunità vantaggiosa per entrare nell’ecosistema Huawei con un dispositivo di fascia alta.

Per non perdere le migliori offerte tecnologiche, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le promozioni più interessanti, e ad ErroriBomba per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi prodotto.