L’intelligenza artificiale nelle orecchie a un prezzo mai visto prima? Nothing Ear (a) rende questa visione una realtà concreta, raggiungendo oggi il suo nuovo minimo storico su Amazon. Questi auricolari, lanciati nel 2024, non sono solo un dispositivo audio, ma un vero e proprio assistente personale grazie all’inedita integrazione con ChatGPT. Per chi cerca innovazione e qualità audio senza compromessi, questa è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. L’offerta è limitata e rappresenta il momento perfetto per fare un salto di qualità tecnologico senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio cosa li rende così speciali e i termini di questa imperdibile promozione.

Nothing Ear (a): AI e audio Hi-Res

I Nothing Ear (a) si distinguono nel mercato affollato degli auricolari true wireless per una combinazione unica di design, prestazioni e intelligenza. Il punto di forza assoluto è l’integrazione nativa con ChatGPT, che permette di interagire con l’IA di OpenAI direttamente tramite gli auricolari, una funzione rivoluzionaria per chi vuole produttività e informazioni sempre a portata di voce. Ma non si tratta solo di software: la qualità audio è di altissimo livello. Supportano l’audio Hi-Res con codec LDAC, garantendo una riproduzione sonora ricca di dettagli e fedele alla registrazione originale.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) è un altro fiore all’occhiello: il sistema ibrido è in grado di abbattere i disturbi esterni fino a 45 dB, creando un’immersione totale nella musica o durante le chiamate. A proposito di chiamate, i 6 microfoni integrati con algoritmi di soppressione del rumore assicurano una voce cristallina per l’interlocutore. L’autonomia è eccellente, con fino a 42.5 ore di ascolto totali sfruttando la custodia di ricarica. Completano il quadro i driver dinamici da 11 mm, un equalizzatore avanzato per personalizzare il suono e la funzione Dual Connect per passare agilmente tra due dispositivi.

L’offerta al minimo storico su Amazon

Questa eccezionale dotazione tecnica diventa ancora più interessante grazie alla promozione in corso. I Nothing Ear (a) sono disponibili su Amazon al prezzo record di 69€, contro un prezzo di listino di 99€. Si tratta di un’occasione unica per portarsi a casa un prodotto all’avanguardia a un costo decisamente competitivo, con un risparmio netto di 30€ che li posiziona come best buy assoluto nella loro categoria. L’offerta riguarda la colorazione Nera ed è venduta e spedita da Amazon, garanzia di un servizio rapido e affidabile. Essendo un minimo storico, la durata della promozione potrebbe essere limitata sia nel tempo che nelle scorte disponibili, quindi il consiglio è di non attendere troppo per approfittarne.

Qui potete trovare la nostra recensione!

Iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.