Sony WH-1000XM5 scendono a un prezzo ancora più conveniente su Amazon, raggiungendo i 269,65€ grazie a uno sconto al checkout di 59,35€ che si applica al prezzo già ribassato di 329€. Le cuffie wireless premium di Sony con cancellazione attiva del rumore rappresentano il top di gamma del brand giapponese, e a questo prezzo diventano un’opportunità da non perdere per chi cerca qualità audio professionale e comfort superiore.

Sony WH-1000XM5: tecnologia avanzata e comfort premium

Sony WH-1000XM5 integrano la più avanzata tecnologia di cancellazione del rumore disponibile sul mercato, grazie a otto microfoni e due processori dedicati che lavorano in tandem per eliminare i disturbi ambientali su tutte le frequenze. I driver dinamici da 30mm con bobina mobile CCAW e magneti al neodimio garantiscono una risposta in frequenza eccezionale da 4 Hz a 40.000 Hz, supportando formati audio ad alta risoluzione come LDAC, AAC e SBC.

L’autonomia raggiunge le 30 ore con cancellazione del rumore attiva e si estende fino a 40 ore disattivandola. La ricarica rapida offre 3 ore di riproduzione con soli 3 minuti di carica, mentre la ricarica completa richiede circa 3,5 ore. La connettività Bluetooth 5.2 supporta il multipoint, permettendo la connessione simultanea a due dispositivi.

Il design è stato completamente ripensato rispetto al predecessore: le WH-1000XM5 pesano circa 250 grammi e presentano padiglioni in pelle sintetica morbida con sistema di regolazione stepless slider per un comfort ottimale durante sessioni di ascolto prolungate. L’integrazione con Alexa, Google Assistant e Siri consente il controllo vocale completo.

Offerta Amazon: risparmio di oltre 129 euro

Il prezzo di listino delle Sony WH-1000XM5 è di 399€, ma Amazon le propone già scontate a 329€. Applicando il coupon di 59,35€ disponibile al checkout, il prezzo finale scende a 269,65€, per un risparmio totale di 129,35€ pari al 32% di sconto.

L’offerta è disponibile per la versione nera delle cuffie e include spedizione gratuita per tutti gli utenti. Il coupon va attivato manualmente nella pagina prodotto prima di procedere all’acquisto. Non sono specificate limitazioni temporali, ma considerando la popolarità del prodotto e l’entità dello sconto, la disponibilità potrebbe essere limitata.

Per non perdere le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech https://t.me/prezzitech per ricevere in tempo reale le promozioni più interessanti, e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi prodotto.