Amazfit Active 2 scende a 81,88€ su Amazon grazie a uno sconto di 13,74€ applicato automaticamente al checkout, raggiungendo uno dei prezzi più bassi di sempre per questo smartwatch. Con un display AMOLED da 1,32 pollici super luminoso, 10 giorni di autonomia e oltre 160 modalità sportive, questo dispositivo di Amazfit rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un orologio smart completo senza spendere una fortuna.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Amazfit Active 2: specifiche tecniche e funzionalità avanzate

Amazfit Active 2 si distingue nel panorama degli smartwatch economici per il suo display AMOLED da 1,32 pollici con luminosità di 2.000 nits, garantendo una perfetta visibilità anche sotto la luce solare diretta. Le dimensioni compatte di 43,9 x 43,9 x 9,9 mm lo rendono comodo da indossare tutto il giorno, mentre la resistenza all’acqua 5 ATM permette di utilizzarlo durante il nuoto e altre attività acquatiche.

Il cuore tecnologico dell’Active 2 è rappresentato dalla tecnologia BioTracker per il monitoraggio avanzato della frequenza cardiaca e del sonno, offrendo dati precisi e affidabili. Gli sportivi apprezzeranno le oltre 160 modalità sportive disponibili, che coprono praticamente ogni tipo di attività fisica immaginabile.

La batteria da 10 giorni elimina l’ansia da ricarica quotidiana, mentre il GPS integrato con mappe offline e funzione backtrack garantisce navigazione precisa durante le attività outdoor. Il dispositivo include anche un assistente vocale AI e funzionalità di controllo vocale, compatibile sia con Android che iPhone.

Tra le caratteristiche aggiuntive spiccano:

Cinturino disponibile in silicone sportivo (nero e rosso) o pelle premium

(nero e rosso) o Supporto per mappe offline con indicazioni turn-by-turn

con indicazioni turn-by-turn Monitoraggio completo della salute 24/7

24/7 Interfaccia ottimizzata per un utilizzo intuitivo

Offerta Amazon: sconto automatico al checkout

Su Amazon il prezzo di 99,90€ viene ridotto a 81,88€ grazie a uno sconto che si applica automaticamente durante il processo di checkout. Questo rappresenta un risparmio di circa il 20% e porta l’Active 2 a uno dei suoi prezzi storici più bassi.

L’offerta è valida per il modello con cinturino nero in silicone e include la spedizione gratuita per tutti gli ordini. La disponibilità è immediata con consegna rapida, mentre Amazon garantisce il suo consueto servizio clienti e la possibilità di reso gratuito entro 30 giorni.

Per non perdere le migliori offerte tecnologiche, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le promozioni più interessanti, e a ErroriBomba per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi prodotto.