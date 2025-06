Meta Quest 3S raggiunge il suo prezzo più basso di sempre su Amazon: 269,99€ invece di 329,99€. Uno sconto di 60€ che rende questo visore per realtà virtuale e mista ancora più accessibile, offrendo tecnologie avanzate come il processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 e display RGB LCD con risoluzione di 1832×1920 pixel per occhio. Un’opportunità interessante per chi vuole entrare nel mondo della VR senza compromessi sulla qualità.

Meta Quest 3S: specifiche tecniche e prestazioni all-in-one

Meta Quest 3S si distingue per essere un visore standalone che non richiede PC o console esterne. Il cuore pulsante è il processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, supportato da 8GB di RAM LPDDR5 e 128GB di storage interno nella versione in offerta.

Il display RGB LCD offre una risoluzione di 1832×1920 pixel per occhio con refresh rate variabile tra 90Hz e 120Hz, garantendo immagini fluide e dettagliate. Il campo visivo di 97 gradi assicura un’esperienza immersiva, mentre le lenti Fresnel riducono il peso complessivo migliorando la chiarezza visiva.

La realtà mista rappresenta uno dei punti di forza: le telecamere pass-through a colori permettono di interagire con l’ambiente reale mentre si è immersi nell’esperienza virtuale. L’audio spaziale è gestito da due altoparlanti integrati che eliminano la necessità di cuffie aggiuntive.

La connettività include Wi-Fi e Bluetooth, mentre l’autonomia garantisce diverse ore di utilizzo continuo. La compatibilità è estesa a tutto l’ecosistema Meta, con accesso a migliaia di applicazioni e giochi VR.

Offerta Amazon: risparmio di 60€ sul prezzo di listino

Meta Quest 3S da 128GB scende da 329,99€ a 269,99€, registrando un risparmio del 18% che corrisponde a 60€ in meno. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto per questo modello su Amazon, rendendo l’accesso alla realtà virtuale di qualità ancora più conveniente.

L’offerta include una prova gratuita di 3 mesi di Meta Horizon+, il servizio in abbonamento che dà accesso a una selezione di giochi premium. La spedizione è gratuita e la disponibilità è immediata, senza limitazioni di colore o configurazione.

Il prezzo di 269,99€ posiziona Meta Quest 3S come una delle proposte più competitive nel mercato dei visori VR standalone, considerando le specifiche tecniche avanzate e l’ecosistema software maturo di Meta.

