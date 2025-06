MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC scende sotto i 610€ su Amazon con un risparmio di 180€ rispetto al prezzo di listino. La nuova scheda video MSI di NVIDIA basata su architettura Blackwell con 12GB di GDDR7 e supporto DLSS 4 raggiunge un prezzo particolarmente interessante per chi cerca prestazioni di alto livello nel gaming e nel rendering professionale. Con 6144 CUDA cores e un sistema di raffreddamento a tripla ventola TORX Fan 5.0, questa GPU rappresenta un’opportunità concreta per aggiornare la propria configurazione gaming senza compromessi sulle prestazioni.

Architettura Blackwell e specifiche tecniche di RTX 5070 Ventus 3X OC

MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC si basa sulla nuova architettura NVIDIA Blackwell con processore grafico GB205, offrendo un significativo salto prestazionale rispetto alla generazione precedente. La scheda integra 6144 CUDA cores abbinati a 12GB di memoria GDDR7 con velocità di 28 Gbps su bus a 192-bit, garantendo ampia disponibilità di VRAM per gaming in 4K e applicazioni professionali.

Il core clock raggiunge i 2557 MHz in modalità Extreme Performance tramite MSI Center, mentre il sistema di raffreddamento TORX Fan 5.0 con configurazione a tripla ventola assicura temperature ottimali anche durante sessioni intensive. La presenza di 192 TMUs e 80 ROPs completa un setup bilanciato per gestire texture ad alta risoluzione e rendering complessi.

L’interfaccia PCIe 5.0 garantisce la massima compatibilità con le piattaforme moderne, mentre le uscite HDMI 2.1b e DisplayPort 2.1b supportano monitor ad alta risoluzione e refresh rate elevati. Il metal backplate non solo migliora l’estetica ma contribuisce alla dissipazione del calore, proteggendo i componenti della scheda.

Le tecnologie DLSS 4 e ray tracing in tempo reale offrono un’esperienza visiva superiore, permettendo di mantenere frame rate elevati anche con impostazioni grafiche al massimo. La GPU richiede un alimentatore da 650W raccomandato per funzionare in condizioni ottimali.

Offerta Amazon a 609€ con risparmio di 180€

Amazon propone MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC a 609€ invece di 789€, con un risparmio immediato di 180€ pari al 23% di sconto. Il prezzo risulta particolarmente competitivo considerando che si tratta di una GPU di nuova generazione appena lanciata sul mercato.

L’offerta include la spedizione gratuita per i clienti Amazon e la possibilità di reso entro 30 giorni dalla consegna. La disponibilità è immediata con spedizione rapida per ricevere la scheda video in tempi brevi.

Il prezzo di 609€ posiziona questa RTX 5070 in una fascia molto interessante per il rapporto prestazioni-prezzo, considerando i 12GB di GDDR7 e le prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti. La riduzione di 180€ rende accessibile una GPU che normalmente richiederebbe un investimento più consistente.

La promozione non presenta limitazioni particolari sui colori o le versioni disponibili, garantendo l’acquisto del modello standard VENTUS 3X OC con tutte le caratteristiche tecniche descritte.

