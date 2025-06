Il router ASUS ROG Rapture GT-AX6000 scende al prezzo più basso di sempre su Amazon: ora disponibile a soli 129€ invece di 188,99€, con un risparmio di quasi 60€! Questo router gaming WiFi 6 dual-band, dotato di due porte Ethernet da 2,5G e processore quad-core da 2,0 GHz, rappresenta un’opportunità eccezionale per chi cerca prestazioni di rete al top. Il dispositivo premium della serie Republic of Gamers raggiunge finalmente un prezzo accessibile dopo mesi dal lancio. Vediamo cosa offre questo potente router da gaming Asus.

Prestazioni da gaming e connettività avanzata

ASUS ROG Rapture GT-AX6000 è un router progettato specificamente per i gamer e gli utenti esigenti. Il cuore di questo dispositivo è un potente processore quad-core da 2,0 GHz supportato da 1 GB di RAM e 256 MB di memoria flash, che garantisce prestazioni fluide anche sotto carico intenso. La tecnologia WiFi 6 (802.11ax) offre velocità complessive fino a 6000 Mbps, riducendo drasticamente la latenza e migliorando l’efficienza della rete quando sono connessi più dispositivi.

Una caratteristica distintiva di questo router sono le due porte Ethernet da 2,5 Gigabit (una WAN e una LAN), che permettono connessioni cablate ultra-veloci ideali per il gaming competitivo. Completano la dotazione quattro porte LAN Gigabit e due porte USB (3.2 Gen 1 e 2.0) per collegare dispositivi di archiviazione o stampanti.

Sul fronte software, il GT-AX6000 include funzionalità avanzate come VPN Fusion, che consente di utilizzare contemporaneamente una VPN e una connessione internet normale, Triple-Level Game Acceleration per ottimizzare i pacchetti di gioco, e Game Boost con prioritizzazione automatica del traffico gaming. La tecnologia AiMesh permette inoltre di espandere la copertura WiFi combinando più router ASUS compatibili.

La sicurezza è garantita da AiProtection Pro, con protezione della rete e controllo parentale, mentre la configurazione è semplificata grazie alla funzione Open NAT che automatizza l’apertura delle porte per i giochi online.

Una grande offerta oggi su Amazon

Il prezzo di 129€ rappresenta il minimo storico per questo router, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo precedente di 188,99€. Si tratta di un risparmio considerevole di quasi 60€ per un dispositivo di fascia alta che normalmente si posiziona nella fascia di prezzo tra i 200€ e i 260€.

La promozione è disponibile su Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita per i clienti Prime. Non è specificata la durata dell’offerta, ma considerando il prezzo particolarmente vantaggioso e la popolarità di questo modello tra gli appassionati di gaming, è probabile che le scorte si esauriscano rapidamente.

Nonostante le dimensioni generose (337 x 196 x 220 mm), il design aggressivo tipico della gamma ROG e le otto antenne orientabili garantiscono non solo prestazioni eccellenti ma anche un’estetica accattivante per gli appassionati di gaming.

