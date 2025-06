Corsair XENEON 315QHD165, monitor da 32 pollici QHD a 165Hz, crolla al suo prezzo minimo storico su Amazon. Un’opportunità imperdibile per chi cerca prestazioni elevate senza svuotare il portafoglio, con uno sconto di oltre il 35%. Questo display combina risoluzione elevata, fluidità estrema e compatibilità con le tecnologie di sincronizzazione più recenti, rendendolo una scelta eccellente per i gamer più esigenti. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa offerta.

Corsair XENEON 315QHD165: immersività e reattività al servizio del gaming

Corsair XENEON 315QHD165 si presenta come una soluzione ideale per i videogiocatori che non vogliono compromessi. Il cuore pulsante è un ampio pannello IPS da 31.5 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), capace di offrire immagini dettagliate e uno spazio di lavoro generoso. La tecnologia IPS garantisce angoli di visione estesi fino a 178° sia in orizzontale che in verticale, e una riproduzione cromatica fedele, supportando fino a 1.07 miliardi di colori.

Le prestazioni in gioco sono assicurate da una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di appena 1ms (MPRT). Questi valori si traducono in un’esperienza visiva estremamente fluida, con motion blur ridotto al minimo, fondamentale nei titoli più frenetici. A completare il quadro per un gameplay impeccabile, troviamo la piena compatibilità con le tecnologie NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium, che eliminano tearing e stuttering sincronizzando il refresh rate del monitor con quello della scheda grafica.

Il monitor è inoltre HDR-ready, per una maggiore gamma dinamica e un contrasto più incisivo nelle scene compatibili, con una luminosità di picco di 300 cd/m² e un rapporto di contrasto statico di 1200:1. Il design è curato, con un profilo ultra-sottile e uno schermo con trattamento antiriflesso. Lo stand ergonomico permette regolazioni in altezza, inclinazione (da -5° a +20°) e rotazione laterale (da -30° a +30°), per trovare sempre la posizione di visione ottimale. La connettività include porte DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 e un pratico hub USB 3.0.

L’offerta nel dettaglio: un risparmio da non perdere

Questa eccezionale offerta permette di acquistare Corsair XENEON 315QHD165 a un prezzo significativamente ridotto. Il prezzo di listino di questo monitor gaming si attesta solitamente sui 449,99€, ma grazie alla promozione attuale su Amazon.it, è possibile portarselo a casa a soli 290,20€.

Si tratta di un risparmio netto di ben 159,79€, che corrisponde a uno sconto del 35,5% sul prezzo originale. Un’occasione più unica che rara per un monitor con queste specifiche. L’offerta è disponibile su Amazon, venduto e spedito dalla piattaforma stessa, il che garantisce solitamente una gestione rapida dell’ordine e affidabilità. Al momento non sono indicate limitazioni temporali specifiche, ma è consigliabile approfittarne quanto prima, poiché offerte di questa portata tendono a esaurirsi rapidamente o a subire variazioni di prezzo. Il modello in offerta è quello con colorazione nera.

