Apple iPad Pro 11″ con chip M4: specifiche tecniche e prestazioni da primato

Il cuore pulsante di questo iPad Pro 11″ è il chip Apple M4, il primo processore della serie M progettato specificamente per l’intelligenza artificiale. Con una CPU a 4,4 GHz, GPU a 10 core e Neural Engine a 16 core, offre prestazioni superiori del 50% rispetto al precedente M2, gestendo senza sforzo editing video 4K, rendering 3D e applicazioni professionali come Final Cut Pro e Adobe Photoshop.

Il display Ultra Retina XDR OLED da 11 pollici rappresenta un salto qualitativo notevole: risoluzione 2420 x 1668 pixel con 264 ppi, supporto alla tecnologia ProMotion fino a 120Hz e luminosità di picco di 1600 nit. La tecnologia OLED garantisce neri perfetti, contrasto infinito e una gamma cromatica P3 per colori vividi e accurati.

La configurazione include 16GB di RAM e 256GB di storage, mentre la batteria da 8160 mAh assicura un’intera giornata di utilizzo intensivo. Le fotocamere da 12MP frontale e posteriore supportano registrazione video 4K ProRes e funzionalità avanzate come Center Stage per videochiamate professionali. Il design ultra-sottile di 5,3mm e il peso di soli 444g lo rendono estremamente portatile.

Offerta Amazon: 220€ di sconto sul prezzo originale

Apple iPad Pro 11″ (2024) con chip M4 è disponibile su Amazon a 999€ invece di 1.219€, con uno sconto del 18% che corrisponde a un risparmio di 220€.

La spedizione è gratuita e il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo il servizio clienti di qualità e la possibilità di reso entro 30 giorni. Il modello in offerta è la versione Wi-Fi da 256GB in colorazione Nero siderale e Argento, compatibile con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard (venduti separatamente).

In forte sconto anche la versione da 2 TB di memoria, con un super minimo storico al prezzo di 2.072,79€ invece di 2.599€

L’offerta non ha limitazioni di tempo specificate, ma considerando la popolarità del prodotto e il prezzo competitivo, la disponibilità potrebbe variare rapidamente. Il tablet Apple include iPadOS 17.5.1 preinstallato con aggiornamento gratuito a iPadOS 18.5, garantendo anni di supporto software e nuove funzionalità.

