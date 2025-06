HyperX Pulsefire Haste scende sotto i 60€ su Amazon, raggiungendo uno dei prezzi più interessanti mai visti per questo mouse gaming senza fili. Con un risparmio di 25€ rispetto al prezzo solito, questo dispositivo da 61 grammi si conferma una delle scelte più valide per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi sulla portabilità. La combinazione di connettività 2,4 GHz e Bluetooth, batteria da 100 ore e sensore fino a 26.000 DPI lo rende particolarmente appetibile per i gamer che puntano su velocità e precisione.

HyperX Pulsefire Haste: specifiche tecniche e prestazioni da gaming

HyperX Pulsefire Haste Wireless monta il sensore Pixart PAW3335 che garantisce una risoluzione massima di 26.000 DPI, con preset preconfigurati a 400, 800, 1600 e 3200 DPI per adattarsi a diversi stili di gioco. Il design ultraleggero da 61 grammi è ottenuto grazie alla scocca honeycomb hex che, oltre a ridurre il peso, conferisce un aspetto distintivo e migliora la ventilazione durante le sessioni di gioco prolungate.

La doppia connettività rappresenta uno dei punti di forza principali: la modalità 2,4 GHz garantisce latenza minima per il gaming competitivo, mentre il Bluetooth Low Energy permette di utilizzare il mouse con laptop e dispositivi secondari preservando la batteria. L’autonomia dichiarata di 100 ore con una singola ricarica elimina l’ansia da batteria scarica anche durante le maratone gaming più intense.

I 6 tasti programmabili offrono personalizzazione completa attraverso il software HyperX, mentre l’illuminazione RGB aggiunge un tocco estetico personalizzabile. La costruzione è progettata per durare nel tempo con switch rated per 100 milioni di clic e protezione anti-polvere e resistente all’acqua. Le dimensioni compatte di 124 x 67 x 38 mm lo rendono adatto sia per prese palm che claw grip.

Offerta Amazon a 59,99€: risparmio del 30%

Su Amazon il prezzo di HyperX Pulsefire Haste Wireless scende da 84,99€ a 59,99€, per uno sconto netto del 29% che corrisponde a un risparmio di 25€. Si tratta di una delle quotazioni più basse registrate per questo mouse gaming wireless, rendendolo particolarmente competitivo nella fascia sotto i 60€.

L’offerta è disponibile con spedizione gratuita per gli utenti Amazon Prime e include la garanzia standard del produttore. La disponibilità è immediata con consegna rapida, ideale per chi vuole aggiornare la propria postazione gaming senza aspettare. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo il servizio clienti e le politiche di reso standard del marketplace.

Non sono presenti limitazioni particolari sull’offerta, che appare stabile e non legata a promozioni flash temporanee. Il colore nero è quello disponibile a questo prezzo promozionale.

Per non perdere le migliori offerte tecnologiche, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le promozioni più vantaggiose e a ErroriBomba per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi prodotto.