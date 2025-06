Garmin Forerunner 255 scende a un prezzo davvero interessante grazie al coupon TUTTOANDR20 che lo porta a soli 174,22€. Questo smartwatch GPS dedicato al running e al fitness multiattività rappresenta una delle proposte più complete nella fascia media del mercato, perfetto per atleti e appassionati che cercano un dispositivo affidabile per il monitoraggio delle performance. Con la sua autonomia eccezionale di 14 giorni e le funzionalità avanzate per il triathlon, diventa un compagno ideale per gli allenamenti più intensi.

Garmin Forerunner 255: specifiche tecniche e funzionalità avanzate

Garmin Forerunner 255 si distingue per il display a colori da 1.3 pollici con risoluzione 260 x 260 pixel, che garantisce una lettura chiara anche sotto la luce solare diretta. Il peso contenuto di soli 49 grammi lo rende confortevole durante le sessioni di allenamento più lunghe, mentre la resistenza all’acqua 5 ATM permette di utilizzarlo per il nuoto e sotto la pioggia senza preoccupazioni.

Il cuore tecnologico del dispositivo è rappresentato dal sensore Garmin Elevate V4, che offre un monitoraggio della frequenza cardiaca estremamente preciso. Tra le funzionalità più interessanti troviamo:

HRV Status : monitora la variabilità della frequenza cardiaca per fornire indicazioni su fitness e recupero

: monitora la variabilità della frequenza cardiaca per fornire indicazioni su fitness e recupero Daily Suggested Workouts : suggerisce allenamenti personalizzati basati sulla cronologia e sul livello di forma fisica

: suggerisce allenamenti personalizzati basati sulla cronologia e sul livello di forma fisica Morning Report : un riepilogo quotidiano delle metriche di fitness e dello stato di recupero

: un riepilogo quotidiano delle metriche di fitness e dello stato di recupero Modalità multisport: supporto completo per il triathlon con transizioni automatiche tra le discipline

La memoria interna da 4GB consente di archiviare musica e app, mentre la connettività Bluetooth e ANT+ garantisce la compatibilità con dispositivi Android e iOS. L’autonomia di 14 giorni in modalità smartwatch elimina l’ansia da ricarica frequente, caratteristica fondamentale per chi si allena regolarmente.

Offerta AliExpress: prezzo scontato con coupon speciale

Su AliExpress potete acquistare Garmin Forerunner 255 applicando il coupon TUTTOANDR20 che fa scendere il prezzo finale a 174,22€. Si tratta di un’opportunità particolarmente vantaggiosa considerando che questo smartwatch viene solitamente venduto in una fascia di prezzo significativamente più alta nei negozi tradizionali.

L’offerta include la spedizione gratuita e la possibilità di beneficiare della protezione acquirente di AliExpress. Il modello disponibile è la versione standard da 46mm con tutte le funzionalità principali per il fitness tracking e il supporto multisport. La disponibilità è limitata e il coupon potrebbe avere una durata temporale ristretta, quindi è consigliabile approfittarne rapidamente.

Garmin Forerunner 255 a questo prezzo rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un dispositivo professionale per il running e il triathlon, con la garanzia della qualità Garmin e un rapporto qualità-prezzo difficile da battere.

