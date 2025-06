Apple Mac mini con chip M4 è finalmente disponibile con uno sconto eccezionale su Amazon, portando la potenza di un desktop compatto a un prezzo mai visto. Questo dispositivo, lanciato a novembre 2024, è perfetto per chi cerca performance elevate in un formato ridotto. Con un prezzo di partenza di 799€ invece di 979€, è un’opportunità imperdibile per chi desidera unire efficienza e design. Vediamo come questo piccolo gigante possa rivoluzionare la vostra esperienza informatica.

Specifiche tecniche del Mac mini con chip M4

Il Mac mini con chip M4 si distingue per la sua eccellenza tecnica e il suo design compatto. Equipaggiato con il potente chip M4, offre una CPU a 10 core e una GPU a 10 core, garantendo prestazioni eccezionali per tutte le vostre esigenze, dai compiti quotidiani alle applicazioni più impegnative. La memoria unificata da 16GB, espandibile fino a 64GB, assicura fluidità e velocità, mentre l’SSD da 512GB offre ampio spazio di archiviazione, con opzioni di upgrade fino a 8TB.

La connettività è un altro punto di forza, con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per connessioni wireless rapide e affidabili. Inoltre, la varietà di porte, tra cui USB-C, HDMI ed Ethernet, rende questo dispositivo Apple estremamente versatile. Il Neural Engine a 16 core accelera i compiti di machine learning, rendendolo ideale per applicazioni AI e data-intensive.

Costruito con materiali di alta qualità, il Mac mini offre un’esperienza premium, completata dal sistema operativo macOS che garantisce un’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple.

Dettagli dell’offerta imperdibile

L’offerta su Amazon è una delle migliori mai viste per il Mac mini con chip M4. Il prezzo scontato è di 799€, rispetto al prezzo originale di 979€, offrendo un risparmio significativo di 180€. Oltre al modello base, è disponibile anche la versione con 24GB di Memoria Unificata e chip M4 a 999€ invece di 1.229€, e la versione con M4 Pro a 1.499€ invece di 1.729€.

Questa promozione è disponibile su Amazon, con la possibilità di usufruire di eventuali vantaggi come la spedizione gratuita per i membri Prime. Tuttavia, essendo un’offerta limitata nel tempo e con scorte potenzialmente ridotte, si consiglia di agire rapidamente per non perdere questa opportunità.

