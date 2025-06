Prima ancora dell’arrivo sul mercato della Switch 2, ufficialmente in vendita dallo scorso 5 giugno, Nintendo aveva aggiornato il suo accordo con gli utenti con l’aggiunta di una clausola che avrebbe reso inutilizzabili online le console per quegli utenti che mettessero in atto pratiche scorrette in ambito emulazione e pirateria.

Qualche giorno dopo, l’Unione Europea aveva impedito al colosso nipponico l’applicazione di un meccanismo del genere (almeno nel Vecchio Continente) ma nelle ultime ore sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni online di blocco delle console. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

MIG Switch causa il blocco da remoto delle prime Nintendo Switch 2

Nintendo aveva avvisato e ora passa all’azione, bloccando le prime Switch 2 degli utenti beccati a mettere in atto operazioni di pirateria tramite il dispositivo MIG Switch (uno strumento che consente di creare copie di backup dei giochi fisici, caricare e giocare sfruttando questi backup, anche dalla Switch 1 alla Switch 2) mentre la console era connessa alla rete Internet.

In rete (soprattutto su Reddit) si trovano svariate segnalazioni, anche di utenti che si mostrano sorpresi e che dicono di non avere idea del motivo per cui la loro console sia stata bloccata da remoto da Nintendo. Il motivo, però, sembra essere proprio l’utilizzo di MIG Switch.

Come mostra la seguente immagine (via @TheWizWiki su X), in seguito al ban, sullo schermo della console compare un messaggio d’errore (codice 2124-4508) che recita “L’utilizzo dei servizi online su questa console è attualmente limitato da Nintendo” e rimanda, tramite un codice QR scansionabile, a un documento sul portale di supporto (che non è presente sul supporto italiano ma è presente, ad esempio, sul portale di supporto statunitense).

Il documento di supporto descrive chiaramente tutto ciò che abbiamo detto finora, confermando che il blocco da remoto è collegato a operazioni di emulazione/pirateria:

Questo codice di errore indica che la console Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch che stai utilizzando è stata definitivamente esclusa dalla connessione online a causa di una violazione degli accordi con l’utente.

Una violazione degli accordi con l’utente può includere, ma non è limitata a, attività quali: Transazioni fraudolente o non autorizzate Violazione delle nostre Linee guida della community



Nonostante gli utenti sostengano di sfruttare MIG Switch per tenere la copia di backup dei giochi posseduti (e regolarmente acquistati) su una scheda SD, l’utilizzo di questo strumento rientra in una sorta di area grigia, la cui tolleranza è nulla dalle parti di Kyoto (dato che è visto più come un dispositivo che possa promuovere e facilitare la pirateria).

Allo stato attuale, il ban delle console sembra irreversibile e, pare, che gli strumenti a rilevare operazioni fraudolente funzionino anche con la console in modalità aereo (rilevando anomalie nella lettura delle cartucce), “appuntando” tutte le letture effettuate in un registro e comunicandole coi server Nintendo una volta che la Switch 2 torna online.