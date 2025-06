Gli auricolari Apple AirPods 4 scendono finalmente sotto i 120€ su Amazon, raggiungendo il prezzo di 118,99€ contro i 149€ di listino. Un’occasione interessante per mettere le mani sui nuovi auricolari wireless di Apple, arricchiti dal potente chip H2 e dall’innovativo audio spaziale personalizzato. Con uno sconto del 20% e un risparmio di oltre 30€, questa promozione rende molto più accessibile l’ultima generazione degli iconici AirPods.

Apple AirPods 4: specifiche tecniche

Apple AirPods 4 rappresentano l’evoluzione più recente degli auricolari wireless di Cupertino, lanciati a settembre 2024 con importanti miglioramenti tecnologici. Il cuore pulsante di questi dispositivi è il chip H2, che garantisce una qualità audio superiore, connettività più stabile e un’efficienza energetica ottimizzata rispetto alle generazioni precedenti.

Dal punto di vista audio, gli AirPods 4 integrano un driver Apple personalizzato ad alta escursione abbinato a un amplificatore ad alta gamma dinamica, una combinazione che assicura suoni cristallini e bassi profondi. L’audio spaziale personalizzato crea un’esperienza di ascolto immersiva, simulando un effetto surround che avvolge completamente l’utente.

La resistenza IP54 a sudore e acqua li rende perfetti per l’attività fisica e l’uso quotidiano, mentre la connettività Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile e a basso consumo energetico. Il sistema di sensori è particolarmente avanzato e include:

Microfoni dual beamforming per chiamate nitide

per chiamate nitide Microfono rivolto verso l’interno per il monitoraggio audio

per il monitoraggio audio Sensore di rilevamento della pelle per la riproduzione automatica

per la riproduzione automatica Accelerometro per il rilevamento del movimento e della voce

L’autonomia raggiunge le 24 ore totali grazie alla custodia di ricarica, che ora adotta il pratico connettore USB-C in linea con i nuovi standard Apple.

Offerta amazon: AirPods 4 a 118,99€ con sconto del 20%

L’offerta attuale su Amazon porta gli Apple AirPods 4 a 118,99€, un prezzo significativamente più conveniente rispetto ai 149€ di listino ufficiale. Il risparmio di 30,01€ corrisponde a uno sconto del 20%, rendendo questa la migliore opportunità per acquistare i nuovi auricolari Apple senza aspettare ulteriori ribassi.

Si tratta del modello standard senza cancellazione attiva del rumore, che mantiene comunque tutte le funzionalità principali come l’audio spaziale personalizzato, la resistenza all’acqua e la lunga autonomia. La spedizione è gratuita per tutti gli utenti Amazon, anche senza abbonamento Prime.

L’offerta è disponibile con consegna rapida e garanzia ufficiale Apple di 2 anni. La disponibilità del prodotto è immediata, ma trattandosi di una promozione limitata nel tempo, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Il prezzo competitivo rende questi AirPods 4 un’alternativa interessante rispetto ai modelli Pro, soprattutto per chi non necessita della cancellazione attiva del rumore ma desidera comunque la qualità audio e l’ecosistema Apple.

Per non perdere le migliori offerte tecnologiche in tempo reale, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech https://t.me/prezzitech e ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi prodotto.