Samsung promette di poter garantire la temperatura più adatta ad ogni fase del sonno per aiutare concretamente a dormire meglio. Ciò è possibile grazie a una tecnologia dei climatizzatori WindFree S2 di Samsung, che grazie all’integrazione della modalità Good Sleep possono regolare automaticamente la temperatura in base a uno specifico algoritmo, funzione che ora può essere automatizzata anche grazie a smartwatch e smart ring indossati dall’utente. Vediamo come.

La temperatura giusta per ogni fase del sonno

Per dormire bene, si sa, anche la temperatura ambientale è molto importante. Presupposto da cui Samsung è partita per studiare e introdurre su alcuni suoi climatizzatori un sistema di regolazione della temperatura denominato Good Sleep che si basa su uno specifico algoritmo e sulle temperature ottimali delle varie fasi del sonno, dati che sono stati individuati dall’azienda in collaborazione con l’Università di Kyung Hee, a Seul, in Corea del Sud.

Funziona con i climatizzatori Samsung WindFree S2, prodotti in grado di distribuire l’aria in maniera delicata e uniforme riducendo al minimo i getti d’aria diretti grazie ai 21mila microfori di cui sono dotati, specifica il produttore. Possono ora essere sincronizzati con alcuni wearable di Samsung, Galaxy Watch4 o modelli più recenti e l’anello smart Galaxy Ring, dispositivi indossabili che diventano così utili per gestire e automatizzare l’intervento della modalità Good Sleep.

E no, non servono per far sì che il climatizzatore regoli la temperatura sulla base delle varie fasi del sonno dell’utente rilevate da questi ultimi (sono rilevazioni molto difficili per qualsiasi smartwatch e altro dispositivo non specialistico, per inciso), ma comunicano soltanto quando l’utente si addormenta, informazione molto più precisa e relativamente facile da individuare per la maggior parte degli orologi e anelli smart.

Piuttosto, come spiega Samsung, la regolazione della temperatura di Good Sleep funziona in questo modo:

Quando una persona si addormenta, la temperatura viene rapidamente abbassata entro 5 minuti per creare immediatamente un ambiente piacevole, mantenendola bassa fino all’arrivo delle fasi più profonde del sonno, nelle quali la temperatura corporea e la pressione sanguigna si abbassano, per cui è necessario aumentare la temperatura della stanza. La temperatura viene così aumentata di due gradi per evitare risvegli dovuti alla sensazione di freddo. Durante un sonno di otto ore, si alternano periodi di sonno REM più leggero e di sonno NREM più profondo. La modalità Good Sleep modifica di conseguenza la temperatura durante la notte, regolandola circa tre volte. Verso la fase finale del sonno, la temperatura viene mantenuta nel massimo comfort continuando a diffondersi attraverso migliaia di microfori grazie alla modalità WindFree™ che consente di mantenere fresco l’ambiente.

Dal Samsung Galaxy Watch compatibile o dal Galaxy Ring l’utente può comunque gestire l’attivazione e la disattivazione della modalità Good Sleep dal menu delle impostazioni. E nel caso in cui questi ultimi fossero scarichi o spenti, il climatizzatore gestisce automaticamente il tutto attivandosi sulla base della temperatura rilevata più appropriata da Good Sleep.