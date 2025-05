È ufficiale: DuoType, la prima piattaforma italiana che integra intelligenza artificiale e content creation, ha appena annunciato la sua disponibilità al pubblico. Dopo un’esperienza di oltre 24 mesi da parte di un team specializzato in giornalismo, tecnologia e protezione dei dati personali, questa innovativa soluzione promette di trasformare il modo in cui giornalisti e content creator approcciano la scrittura digitale. A differenza di altri strumenti basati su AI, DuoType non mira a sostituire il lavoro umano, ma si posiziona come un alleato strategico che gestisce gli aspetti più meccanici del processo creativo, lasciando spazio all’intuizione e al valore aggiunto che solo la mente umana può fornire. La piattaforma permette di creare un vero e proprio alter ego digitale personalizzato, configurabile attraverso contenuti esistenti o preferenze stilistiche specifiche, capace di adattarsi a diversi brand e canali di pubblicazione.

L’alter ego digitale al servizio della creatività

Il cuore innovativo di DuoType risiede nella possibilità di creare quello che potremmo definire un “alter ego digitale” – una penna virtuale personalizzata chiamata DuoTyper. Ma come funziona esattamente questo processo di personalizzazione? La piattaforma offre due modalità complementari: gli utenti possono alimentare il sistema con i propri contenuti esistenti oppure rispondere a una serie di domande mirate che permettono all’intelligenza artificiale di comprendere le preferenze stilistiche individuali.

Questo approccio consente al proprio DuoTyper di apprendere le peculiarità linguistiche, dal modo di accostare termini specifici alla costruzione delle frasi. Il risultato è un assistente digitale che non standardizza il contenuto, ma rispetta e amplifica lo stile personale di chi scrive. La configurazione può essere ulteriormente raffinata attraverso la gestione di brand multipli, permettendo di adattare il tono e lo stile a diversi canali di pubblicazione, ciascuno con caratteristiche specifiche.

Il “lavoro noioso” della scrittura automatizzato

Utilizzando una metafora culinaria particolarmente efficace, DuoType si occupa di “impastare gli ingredienti per preparare la base” del contenuto. Questo significa che la piattaforma gestisce gli aspetti più meccanici e routinari del processo di scrittura, liberando tempo prezioso per le attività che richiedono creatività e intuizione umana, in questo modo l’autore può perfezionare il contenuto e aggiungerci i propri ingredienti segreti che renderanno speciale quel contenuto.

L’intelligenza artificiale di DuoType supporta la creazione di otto tipologie diverse di contenuto:

blog post ;

; newsletter ;

; landing page ;

; descrizioni prodotto ;

; post LinkedIn ;

; post Instagram ;

; script video ;

; comunicati stampa ;

; case study.

Ogni formato dispone di parametri specifici che permettono di ottimizzare il risultato finale in base alle esigenze del progetto. Per chi si trova a corto di ispirazione, la piattaforma include anche un feed di notizie dove è possibile effettuare scouting utilizzando parole chiave mirate.

Pricing e prova gratuita

La proposta commerciale di DuoType riflette l’impegno nel rendere accessibile questa tecnologia avanzata. La piattaforma offre una prova gratuita di cinque giorni con creazione illimitata di contenuti, permettendo agli utenti di sperimentare tutte le funzionalità senza limitazioni. Chi decide di sottoscrivere l’abbonamento entro il primo mese può accedere a un prezzo promozionale di 24,95 euro mensili invece dei 34,95 euro standard.

Per chi desidera supportare attivamente lo sviluppo del progetto, è disponibile il Supporter Plan al prezzo pieno di 34,95 euro mensili. Questa opzione premium non si limita all’accesso completo alla piattaforma, ma include vantaggi esclusivi come un canale di comunicazione preferenziale con il team di sviluppo e l’accesso anticipato alle nuove funzionalità in fase di rilascio. Un investimento che permette di contribuire direttamente all’evoluzione della prima piattaforma italiana dedicata all’impiego dell’AI in maniera virtuosa, e non sostitutiva, nella content creation.

Se volete provare il servizio o volete ulteriori informazioni, potete visitare il sito ufficiale DuoType.